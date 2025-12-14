https://ria.ru/20251214/chechnja-2061995606.html
В Чечне каждый день объявляют опасность атаки БПЛА, заявил Кадыров
В Чечне каждый день объявляют опасность атаки БПЛА, заявил Кадыров - РИА Новости, 14.12.2025
В Чечне каждый день объявляют опасность атаки БПЛА, заявил Кадыров
Опасность атаки беспилотников объявляют каждые день и ночь в Чечне, но все объекты защищены, основные пути полета дронов перекрыты, сообщил глава региона Рамзан РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T19:32:00+03:00
2025-12-14T19:32:00+03:00
2025-12-14T19:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
рамзан кадыров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959867602_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_37e9bde0a4917ccc7ebdec5e047aad71.jpg
https://ria.ru/20251214/kadyrov-2061988061.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959867602_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_873d7dd8627300a9c8c3519a2dc4b038.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рамзан кадыров
Специальная военная операция на Украине, Россия, Рамзан Кадыров
В Чечне каждый день объявляют опасность атаки БПЛА, заявил Кадыров
Кадыров: в Чечне каждый день и ночь объявляют опасность атаки дронов