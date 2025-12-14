Рейтинг@Mail.ru
В Чечне каждый день объявляют опасность атаки БПЛА, заявил Кадыров - РИА Новости, 14.12.2025
19:32 14.12.2025
В Чечне каждый день объявляют опасность атаки БПЛА, заявил Кадыров
Опасность атаки беспилотников объявляют каждые день и ночь в Чечне, но все объекты защищены, основные пути полета дронов перекрыты, сообщил глава региона Рамзан РИА Новости, 14.12.2025
россия, рамзан кадыров
Специальная военная операция на Украине, Россия, Рамзан Кадыров
В Чечне каждый день объявляют опасность атаки БПЛА, заявил Кадыров

Кадыров: в Чечне каждый день и ночь объявляют опасность атаки дронов

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 14 дек - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявляют каждые день и ночь в Чечне, но все объекты защищены, основные пути полета дронов перекрыты, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.
"Все объекты закрыты, их основные пути перекрыты… Долетают лишь те (беспилотные летательные аппараты - ред.), которым удается зайти по обходным путям, при этом каждый день и каждую ночь объявляется опасность: люди спят, а мы до утра ждем, откуда и куда может быть прилет. Наши ребята и там, и здесь стоят на страже, охраняя покой населения. Мы будем делать все, чтобы они не залетали в Россию, в частности в Чеченскую Республику", - сказал глава региона в ходе прямой линии с жителями республики.
Кадыров отметил, что погибших в результате атак нет, есть лишь получившие легкие ранения - "царапины".
Кадыров пообещал сделать все, чтобы украинские дроны не долетали до России
Вчера, 17:58
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРамзан Кадыров
 
 
