Волонтеры из Бурятии отправили фуры с подарками бойцам на СВО
Надежные люди
 
05:39 14.12.2025
Волонтеры из Бурятии отправили фуры с подарками бойцам на СВО
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
общество, республика бурятия, алексей цыденов
Надежные люди, Общество, Республика Бурятия, Алексей Цыденов
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
УЛАН-УДЭ, 14 дек - РИА Новости. Волонтеры Бурятии отправили фуры с новогодними подарками, состоящими полностью из продукции местного производства, бойцам на СВО, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
"Несколько дней волонтеры собирали для воинов-земляков подарочные наборы. Вся продукция местных производителей - облепиховый морс, кедровые орешки, паштеты и так далее, в общем, то, что не только вкусно и полезно, но и может продолжительное время храниться в полевых условиях. Подарочная упаковка тоже изготовлена на местном заводе - Селенгинском ЦКК... Фуры уже отправились к нашим бойцам", - написал Цыденов в своем Telegram-канале.
Также, по его словам, в каждый подарок вложены письма от школьников Бурятии с тёплыми пожеланиями.
Надежные людиОбществоРеспублика БурятияАлексей Цыденов
 
 
