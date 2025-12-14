Волонтеры из Бурятии отправили фуры с подарками бойцам на СВО

УЛАН-УДЭ, 14 дек - РИА Новости. Волонтеры Бурятии отправили фуры с новогодними подарками, состоящими полностью из продукции местного производства, бойцам на СВО, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
"Несколько дней волонтеры собирали для воинов-земляков подарочные наборы. Вся продукция местных производителей - облепиховый морс, кедровые орешки, паштеты и так далее, в общем, то, что не только вкусно и полезно, но и может продолжительное время храниться в полевых условиях. Подарочная упаковка тоже изготовлена на местном заводе - Селенгинском ЦКК... Фуры уже отправились к нашим бойцам", - написал Цыденов в своем Telegram-канале.
Также, по его словам, в каждый подарок вложены письма от школьников Бурятии с тёплыми пожеланиями.
