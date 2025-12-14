https://ria.ru/20251214/bpla-2061964363.html
Расчеты БПЛА блокируют передвижение техники ВСУ в глубоком тылу
Расчеты БПЛА блокируют передвижение техники ВСУ в глубоком тылу - РИА Новости, 14.12.2025
Расчеты БПЛА блокируют передвижение техники ВСУ в глубоком тылу
Расчеты ударных БПЛА 417-го отдельного разведывательного батальона 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" ВС РФ блокируют передвижение техники ВСУ в...
безопасность
москва
запорожье
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
москва
запорожье
безопасность, москва, запорожье, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Безопасность, Москва, Запорожье, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Расчеты БПЛА блокируют передвижение техники ВСУ в глубоком тылу
БПЛА России блокируют передвижение техники ВСУ в тылу на Запорожском направлении