Расчеты БПЛА блокируют передвижение техники ВСУ в глубоком тылу - РИА Новости, 14.12.2025
14:49 14.12.2025
https://ria.ru/20251214/bpla-2061964363.html
Расчеты БПЛА блокируют передвижение техники ВСУ в глубоком тылу
Расчеты БПЛА блокируют передвижение техники ВСУ в глубоком тылу - РИА Новости, 14.12.2025
Расчеты БПЛА блокируют передвижение техники ВСУ в глубоком тылу
Расчеты ударных БПЛА 417-го отдельного разведывательного батальона 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" ВС РФ блокируют передвижение техники ВСУ в... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T14:49:00+03:00
2025-12-14T14:49:00+03:00
безопасность
москва
запорожье
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873664333_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_12e4784685f7cf90cea81bb8a21ae0ca.jpg
https://ria.ru/20251214/varvarovka-2061945219.html
москва
запорожье
безопасность, москва, запорожье, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Безопасность, Москва, Запорожье, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Расчеты БПЛА блокируют передвижение техники ВСУ в глубоком тылу

БПЛА России блокируют передвижение техники ВСУ в тылу на Запорожском направлении

Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Расчеты ударных БПЛА 417-го отдельного разведывательного батальона 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" ВС РФ блокируют передвижение техники ВСУ в глубоком тылу на запорожском направлении, рассказал РИА Новости командир отделения ударных БПЛА с позывным "Кира".
Ранее РИА Новости передавало, что расчетам этого подразделения удалось установить рекорд дальности полета в глубокий тыл противника в направлении Запорожья. Тогда ударные БПЛА 417-го отдельного разведывательного батальона смогли залететь на территорию противника на глубину более 20 километров, обойдя средства РЭБ.
"За последние месяцев шесть-восемь очень сильно сместились пути подвоза провизии, а также пехоты вглубь территории врага. Отодвинули мы их. Теперь они не так смело ездят по тем маршрутам, по которым передвигались раньше", - сказал "Кира".
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
