Силы ПВО за ночь уничтожили 141 украинский беспилотник

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили 141 дрон ВСУ над Россией, сообщило Минобороны.

« "С 23:00 до 07:00 дежурными средствами ПВО уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сводке.

Военные ликвидировали:

35 БПЛА — над Брянской областью

32 — над Крымом;

22 — над Краснодарским краем;

15 — над Тульской областью;

13 — над Калужской;

семь — над Курской;

по четыре — над Рязанской и Ростовской;

три — над Белгородской;

два — над Ленинградской,

по одному — над Смоленской, Псковской, Новгородской областями и Московским регионом.

Всего в вечернее время над регионами страны сбили 235 украинских беспилотников.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.