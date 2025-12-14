Силы ПВО за ночь уничтожили 141 украинский беспилотник

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили 141 дрон ВСУ над Россией, сообщило Минобороны.
"С 23:00 до 07:00 дежурными средствами ПВО уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сводке.
Военные ликвидировали:
- 35 БПЛА — над Брянской областью
- 32 — над Крымом;
- 22 — над Краснодарским краем;
- 15 — над Тульской областью;
- 13 — над Калужской;
- семь — над Курской;
- по четыре — над Рязанской и Ростовской;
- три — над Белгородской;
- два — над Ленинградской,
- по одному — над Смоленской, Псковской, Новгородской областями и Московским регионом.
Всего в вечернее время над регионами страны сбили 235 украинских беспилотников.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
