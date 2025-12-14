https://ria.ru/20251214/bpl-2061982085.html
ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ на северском направлении
Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск в ходе контрбатарейной борьбы выявили и уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ на северском... РИА Новости, 14.12.2025
ВС России уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ на северском направлении