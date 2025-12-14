Рейтинг@Mail.ru
12:53 14.12.2025 (обновлено: 16:54 14.12.2025)
ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ на северском направлении
ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ на северском направлении
Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск в ходе контрбатарейной борьбы выявили и уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ на северском... РИА Новости, 14.12.2025
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ на северском направлении

ВС России уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ на северском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПункт воздушного наблюдения отряда "Барс-16" на Северском направлении СВО
Пункт воздушного наблюдения отряда Барс-16 на Северском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пункт воздушного наблюдения отряда "Барс-16" на Северском направлении СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 дек — РИА Новости. Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск в ходе контрбатарейной борьбы выявили и уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ на северском направлении, сообщили в Минобороны России.
"В результате воздушной разведки в ближнем тылу противника был обнаружен полевой склад боеприпасов. Координаты цели оперативно передали операторам ударных беспилотников, после чего склад был уничтожен точным ударом", — говорится в сообщении.
Военнослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
ВС России уничтожили блиндажи ВСУ на северском направлении
