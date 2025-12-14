Ударные БПЛА группировки "Днепр" приблизились к пригородам Запорожья

"В данный момент основная задача - это изоляция фронта, нарушение логистических цепочек, полный контроль как обстановки на земле, так и в воздухе. Мы увеличиваем наши результаты, расстояние, качество связи, летаем в глубокий тыл, ведем разведку, нарушаем логистические цепочки противника. При хорошей видимости в сумерках уже видны пригороды Запорожья", - сказал "Кира".