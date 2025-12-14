https://ria.ru/20251214/bpl-2061970122.html
Ударные БПЛА группировки "Днепр" приблизились к пригородам Запорожья
Ударные БПЛА группировки "Днепр" приблизились к пригородам Запорожья - РИА Новости, 14.12.2025
Ударные БПЛА группировки "Днепр" приблизились к пригородам Запорожья
Ударные БПЛА 417-го отдельного разведывательного батальона 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" ВС РФ приблизились к пригородам Запорожья, рассказал РИА РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T15:36:00+03:00
2025-12-14T15:36:00+03:00
2025-12-14T16:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожье
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061980950_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_55f2e11090dd8413d842c55cd35b8b6a.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожье
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061980950_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b11fcf29877df546674669bd451358ee.jpg
Обстановка в пригородах Запорожья
Российские беспилотники приблизились к пригородам Запорожья. Об успехах в изоляции фронта и нарушении логистики даже в глубоком тылу противника рассказал командир отделения 417-го отдельного разведбатальона 42-й гвардейской дивизии с позывным "Кира".
2025-12-14T15:36
true
PT1M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожье, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Вооруженные силы РФ
Ударные БПЛА группировки "Днепр" приблизились к пригородам Запорожья
РИА Новости: ударные БПЛА ВС России приблизились к пригородам Запорожья
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Ударные БПЛА 417-го отдельного разведывательного батальона 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" ВС РФ приблизились к пригородам Запорожья, рассказал РИА Новости командир отделения ударных БПЛА с позывным "Кира".
"В данный момент основная задача - это изоляция фронта, нарушение логистических цепочек, полный контроль как обстановки на земле, так и в воздухе. Мы увеличиваем наши результаты, расстояние, качество связи, летаем в глубокий тыл, ведем разведку, нарушаем логистические цепочки противника. При хорошей видимости в сумерках уже видны пригороды Запорожья", - сказал "Кира".