Рейтинг@Mail.ru
Ударные БПЛА группировки "Днепр" приблизились к пригородам Запорожья - РИА Новости, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:36 14.12.2025 (обновлено: 16:44 14.12.2025)
https://ria.ru/20251214/bpl-2061970122.html
Ударные БПЛА группировки "Днепр" приблизились к пригородам Запорожья
Ударные БПЛА группировки "Днепр" приблизились к пригородам Запорожья - РИА Новости, 14.12.2025
Ударные БПЛА группировки "Днепр" приблизились к пригородам Запорожья
Ударные БПЛА 417-го отдельного разведывательного батальона 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" ВС РФ приблизились к пригородам Запорожья, рассказал РИА РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T15:36:00+03:00
2025-12-14T16:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожье
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061980950_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_55f2e11090dd8413d842c55cd35b8b6a.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожье
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Обстановка в пригородах Запорожья
Российские беспилотники приблизились к пригородам Запорожья. Об успехах в изоляции фронта и нарушении логистики даже в глубоком тылу противника рассказал командир отделения 417-го отдельного разведбатальона 42-й гвардейской дивизии с позывным "Кира".
2025-12-14T15:36
true
PT1M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061980950_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b11fcf29877df546674669bd451358ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожье, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Вооруженные силы РФ
Ударные БПЛА группировки "Днепр" приблизились к пригородам Запорожья

РИА Новости: ударные БПЛА ВС России приблизились к пригородам Запорожья

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Ударные БПЛА 417-го отдельного разведывательного батальона 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" ВС РФ приблизились к пригородам Запорожья, рассказал РИА Новости командир отделения ударных БПЛА с позывным "Кира".
"В данный момент основная задача - это изоляция фронта, нарушение логистических цепочек, полный контроль как обстановки на земле, так и в воздухе. Мы увеличиваем наши результаты, расстояние, качество связи, летаем в глубокий тыл, ведем разведку, нарушаем логистические цепочки противника. При хорошей видимости в сумерках уже видны пригороды Запорожья", - сказал "Кира".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала