06:32 14.12.2025
Бородина может потерять два товарных знака в июне 2026 года
Бородина может потерять два товарных знака в июне 2026 года
Бородина может потерять два товарных знака в июне 2026 года

МОСКВА 14 дек - РИА Новости. Российская телеведущая Ксения Бородина может потерять два товарных знака в июне 2026 года, если не продлит срок действия исключительного права, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, товарный знак "Ксения Бородина" ведомство зарегистрировало в июне 2017 года, а товарный знак Ksenia Borodina - в феврале 2018 года. Срок действия обоих товарных знаков истекает в июне 2026 года.
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Пугачева потеряла действующий в России товарный знак
17 ноября, 05:04
Под этими знаками в России может продаваться косметическая продукция и одежда.
Ксения Бородина была ведущей проекта "Дом-2" на телеканале ТНТ с 2004 по 2023 годы.
Народная артистка России Надежда Бабкина - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Надежда Бабкина потеряла все товарные знаки в России
5 декабря, 03:01
 
Россия Ксения Бородина Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) Общество
 
 
