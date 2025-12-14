https://ria.ru/20251214/blekaut-2061935315.html
В Херсонской области 330 тысяч жителей остались без света из-за атаки ВСУ
В Херсонской области 330 тысяч жителей остались без света из-за атаки ВСУ - РИА Новости, 14.12.2025
В Херсонской области 330 тысяч жителей остались без света из-за атаки ВСУ
Более трехсот тысяч жителей Херсонской области остались без света из-за атаки ВСУ на ЛЭП, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T10:43:00+03:00
2025-12-14T10:43:00+03:00
2025-12-14T15:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
республика крым
вооруженные силы украины
происшествия
украина
дмитрий песков
владимир сальдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755806906_0:0:3146:1771_1920x0_80_0_0_025ffac6dc9c8cbd97a131e825df90b8.jpg
https://ria.ru/20251214/zaporozhe-2061895798.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
республика крым
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755806906_415:0:3146:2048_1920x0_80_0_0_38a50984096a9b3ed78bd31e41721965.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , республика крым, вооруженные силы украины, происшествия, украина, дмитрий песков, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Республика Крым, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Сальдо
В Херсонской области 330 тысяч жителей остались без света из-за атаки ВСУ
В Херсонской области 330 тыс жителей остались без света из-за атаки ВСУ на ЛЭП
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек — РИА Новости.
Более трехсот тысяч жителей Херсонской области остались без света из-за атаки ВСУ на ЛЭП, сообщил
губернатор Владимир Сальдо.
«
"Минувшей ночью подлый удар противника по энергетической инфраструктуре повредил высоковольтную линию электропередачи Джанкой — Мелитополь. В результате без света остались более 330 тысяч жителей Херсонской области", — написал он в Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что электричество пропало в 450 населенных пунктах 14 муниципальных образований.
Специалисты Черноморского диспетчерского управления восстановили электроснабжение по резервной схеме к 02:50, затем началось поэтапное подключение абонентов к свету.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.