В Херсонской области 330 тысяч жителей остались без света из-за атаки ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек — РИА Новости. Более трехсот тысяч жителей Херсонской области остались без света из-за атаки ВСУ на ЛЭП, Более трехсот тысяч жителей Херсонской области остались без света из-за атаки ВСУ на ЛЭП, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

« "Минувшей ночью подлый удар противника по энергетической инфраструктуре повредил высоковольтную линию электропередачи Джанкой — Мелитополь. В результате без света остались более 330 тысяч жителей Херсонской области", — написал он в Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что электричество пропало в 450 населенных пунктах 14 муниципальных образований.

Специалисты Черноморского диспетчерского управления восстановили электроснабжение по резервной схеме к 02:50, затем началось поэтапное подключение абонентов к свету.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.