В Херсонской области 330 тысяч жителей остались без света из-за атаки ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14.12.2025
В Херсонской области 330 тысяч жителей остались без света из-за атаки ВСУ
В Херсонской области 330 тысяч жителей остались без света из-за атаки ВСУ - РИА Новости, 14.12.2025
В Херсонской области 330 тысяч жителей остались без света из-за атаки ВСУ
Более трехсот тысяч жителей Херсонской области остались без света из-за атаки ВСУ на ЛЭП, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 14.12.2025
В Херсонской области 330 тысяч жителей остались без света из-за атаки ВСУ

В Херсонской области 330 тыс жителей остались без света из-за атаки ВСУ на ЛЭП

Опора высоковольтной ЛЭП. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек — РИА Новости. Более трехсот тысяч жителей Херсонской области остались без света из-за атаки ВСУ на ЛЭП, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Минувшей ночью подлый удар противника по энергетической инфраструктуре повредил высоковольтную линию электропередачи Джанкой — Мелитополь. В результате без света остались более 330 тысяч жителей Херсонской области", — написал он в Telegram-канале.

Часть населенных пунктов Запорожской области осталась без света
Вчера, 00:08
Глава региона уточнил, что электричество пропало в 450 населенных пунктах 14 муниципальных образований.
Специалисты Черноморского диспетчерского управления восстановили электроснабжение по резервной схеме к 02:50, затем началось поэтапное подключение абонентов к свету.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
