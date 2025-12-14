https://ria.ru/20251214/bezopasnost-2061902835.html
В поселке Афипском на Кубани упали обломки БПЛА
В поселке Афипском на Кубани упали обломки БПЛА - РИА Новости, 14.12.2025
В поселке Афипском на Кубани упали обломки БПЛА
Обломки БПЛА упали в двух местах в Краснодарском крае, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Кубани. РИА Новости, 14.12.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
северский район
В поселке Афипском на Кубани упали обломки БПЛА, пострадавших нет