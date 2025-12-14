https://ria.ru/20251214/bezopasnost-2061900923.html
В Псковской области объявили план "Ковер"
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о введении плана "Ковёр" в регионе. РИА Новости, 14.12.2025
