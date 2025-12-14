Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила 40 украинских дронов над российскими регионами
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:10 14.12.2025 (обновлено: 16:38 14.12.2025)
ПВО сбила 40 украинских дронов над российскими регионами
ПВО сбила 40 украинских дронов над российскими регионами - РИА Новости, 14.12.2025
ПВО сбила 40 украинских дронов над российскими регионами
Силы противовоздушной обороны за четыре часа сбили 40 дронов ВСУ над восемью российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 14.12.2025
ПВО сбила 40 украинских дронов над российскими регионами

ПВО с 12:00 до 16:00 мск сбила 40 украинских дронов над российскими регионами

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса
Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны за четыре часа сбили 40 дронов ВСУ над восемью российскими регионами, сообщило Минобороны.
«

"В период с 12:00 до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в публикации.

Российские военные поразили 12 БПЛА над Брянской областью, по восемь — над Курской и Белгородской, пять — над Орловской, три — над Калужской, два — над Рязанской и по одному — над Тульской и Тамбовской.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
