ПВО сбила 40 украинских дронов над российскими регионами
Силы противовоздушной обороны за четыре часа сбили 40 дронов ВСУ над восемью российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T16:10:00+03:00
2025-12-14T16:10:00+03:00
2025-12-14T16:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
белгородская область
тамбовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПВО сбила 40 украинских дронов над российскими регионами
ПВО с 12:00 до 16:00 мск сбила 40 украинских дронов над российскими регионами