На Кубани обломки БПЛА повредили несколько домов
Обломки БПЛА повредили несколько домов в Краснодарском крае, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Кубани. РИА Новости, 14.12.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
северский район
