В Берлине в ходе беспорядков на демонстрации пострадали восемь полицейских
12:34 14.12.2025 (обновлено: 14:55 14.12.2025)
В Берлине в ходе беспорядков на демонстрации пострадали восемь полицейских
в мире
германия
берлин (город)
в мире, германия, берлин (город)
В мире, Германия, Берлин (город)
Восемь полицейских пострадали в Берлине в ходе беспорядков

© Фото : picture alliance/Carsten KoallДемонстрация сторонников левых взглядов в районе Фридрихсхайн в Берлине
© Фото : picture alliance/Carsten Koall
Демонстрация сторонников левых взглядов в районе Фридрихсхайн в Берлине
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Восемь полицейских пострадали во время беспорядков с участием радикально настроенных сторонников левых взглядов в районе Фридрихсхайн, сообщила берлинская полиция.
"Нам пришлось задержать 18 человек в связи с нарушением общественного порядка, нарушением параграфа 86а Уголовного кодекса Германии и нарушением закона о взрывчатых веществах. В ходе шествия пострадали восемь наших коллег", — говорится в публикации в соцсети X.
Как заявил представитель полиции, безопасность на шествии обеспечивали около 500 сотрудников.
Примерно в 20:00 по местному времени в субботу (22:00 мск) демонстранты начали вести себя агрессивно, бросать в стражей порядка бутылки, петарды и выкрикивать лозунги запрещенных организаций. Всего в акции принимали участие около тысячи человек.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В ФРГ около 30 человек ушли с выступления Мерца в знак протеста
20 ноября, 14:43
 
В мире Германия Берлин (город)
 
 
