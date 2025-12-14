https://ria.ru/20251214/berlin-2061948622.html
В Берлине в ходе беспорядков на демонстрации пострадали восемь полицейских
В Берлине в ходе беспорядков на демонстрации пострадали восемь полицейских - РИА Новости, 14.12.2025
В Берлине в ходе беспорядков на демонстрации пострадали восемь полицейских
Восемь полицейских пострадали во время беспорядков с участием радикально настроенных сторонников левых взглядов в районе Фридрихсхайн, сообщила берлинская... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T12:34:00+03:00
2025-12-14T12:34:00+03:00
2025-12-14T14:55:00+03:00
в мире
германия
берлин (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061954774_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_1ed0a256d2e9745f9af5caade6480380.jpg
https://ria.ru/20251120/merts-2056318328.html
германия
берлин (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061954774_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_d467ef8694b19b2cb7e0f354af0e0451.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, берлин (город)
В мире, Германия, Берлин (город)
В Берлине в ходе беспорядков на демонстрации пострадали восемь полицейских
Восемь полицейских пострадали в Берлине в ходе беспорядков
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости.
Восемь полицейских пострадали во время беспорядков с участием радикально настроенных сторонников левых взглядов в районе Фридрихсхайн, сообщила
берлинская полиция.
"Нам пришлось задержать 18 человек в связи с нарушением общественного порядка, нарушением параграфа 86а Уголовного кодекса Германии и нарушением закона о взрывчатых веществах. В ходе шествия пострадали восемь наших коллег", — говорится в публикации в соцсети X.
Как заявил представитель полиции, безопасность на шествии обеспечивали около 500 сотрудников.
Примерно в 20:00 по местному времени в субботу (22:00 мск) демонстранты начали вести себя агрессивно, бросать в стражей порядка бутылки, петарды и выкрикивать лозунги запрещенных организаций. Всего в акции принимали участие около тысячи человек.