В Берлине в ходе беспорядков на демонстрации пострадали восемь полицейских

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Восемь полицейских пострадали во время беспорядков с участием радикально настроенных сторонников левых взглядов в районе Фридрихсхайн, Восемь полицейских пострадали во время беспорядков с участием радикально настроенных сторонников левых взглядов в районе Фридрихсхайн, сообщила берлинская полиция.

"Нам пришлось задержать 18 человек в связи с нарушением общественного порядка, нарушением параграфа 86а Уголовного кодекса Германии и нарушением закона о взрывчатых веществах. В ходе шествия пострадали восемь наших коллег", — говорится в публикации в соцсети X.

Как заявил представитель полиции, безопасность на шествии обеспечивали около 500 сотрудников.