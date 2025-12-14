Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области две женщины пострадали при атаках дронов ВСУ
13:26 14.12.2025 (обновлено: 13:46 14.12.2025)
В Белгородской области две женщины пострадали при атаках дронов ВСУ
В Белгородской области две женщины пострадали при атаках дронов ВСУ
Две женщины пострадали в Белгородской области в результате атак дронов ВСУ на частный дом и автомобиль, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 14.12.2025
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области две женщины пострадали при атаках дронов ВСУ

В Белгородской области при атаке ВСУ на дом и автомобиль пострадали 2 женщины

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ на автомобиль в Белгородской области. 14 декабря 2025
Последствия атаки ВСУ на автомобиль в Белгородской области. 14 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки ВСУ на автомобиль в Белгородской области. 14 декабря 2025
БЕЛГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Две женщины пострадали в Белгородской области в результате атак дронов ВСУ на частный дом и автомобиль, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Белгородском округе в селе Нечаевка в результате атаки дрона на частный дом женщина получила баротравму. Бригада "скорой" оказала медицинскую помощь на месте… В Волоконовском округе вблизи села Грушевка при атаке дрона на автомобиль женщина получила слепые осколочные ранения головы, плеча и бедра", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что пострадавшую доставили в больницу, автомобиль повреждён.
