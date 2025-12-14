https://ria.ru/20251214/belgorod-2061955438.html
В Белгородской области две женщины пострадали при атаках дронов ВСУ
В Белгородской области две женщины пострадали при атаках дронов ВСУ - РИА Новости, 14.12.2025
В Белгородской области две женщины пострадали при атаках дронов ВСУ
Две женщины пострадали в Белгородской области в результате атак дронов ВСУ на частный дом и автомобиль, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T13:26:00+03:00
2025-12-14T13:26:00+03:00
2025-12-14T13:46:00+03:00
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
В Белгородской области две женщины пострадали при атаках дронов ВСУ
В Белгородской области при атаке ВСУ на дом и автомобиль пострадали 2 женщины