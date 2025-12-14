Рейтинг@Mail.ru
14.12.2025

ВСУ за сутки более 50 раз обстреляли Белгородскую область
11:35 14.12.2025
ВСУ за сутки более 50 раз обстреляли Белгородскую область
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников 8 округов Белгородской области более 50 раз, сообщает глава Вячеслав
Новости
Происшествия, Белгородская область, Украина, Белгород, Вячеслав Гладков
Происшествия, Белгородская область, Украина, Белгород, Вячеслав Гладков
ВСУ за сутки более 50 раз обстреляли Белгородскую область

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя беспилотника
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников 8 округов Белгородской области более 50 раз, сообщает глава Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 12 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 27 снарядов и зафиксированы атаки 25 беспилотников, из них 14 были сбиты и подавлены над регионом. Один мирный житель тяжело ранен. За отчетный период различные повреждения выявлены в двух частных домовладениях и социальном объекте.
"Над Белгородским округом подавлен один FPV-дрон. Сегодня утром в селе Ясные Зори в результате атаки дрона на частный дом ранен мужчина. Пострадавший доставлен в городскую больницу №2 г. Белгорода. По оценке медиков, состояние тяжёлое… Над Шебекинским округом подавлены 2 беспилотника", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что по Грайворонскому и Краснояружскому округам выпущено 27 боеприпасов и совершены атаки 12 беспилотников, два из которых перехвачены, над Красногвардейским, Новооскольским, Старооскольским и Чернянским округами сбиты 9 беспилотников.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Работа пожарных - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
На нефтебазе в Урюпинске из-за атаки БПЛА вспыхнул пожар
Происшествия, Белгородская область, Украина, Белгород, Вячеслав Гладков
 
 
