ВСУ за сутки более 50 раз обстреляли Белгородскую область

Он добавил, что по Грайворонскому и Краснояружскому округам выпущено 27 боеприпасов и совершены атаки 12 беспилотников, два из которых перехвачены, над Красногвардейским, Новооскольским, Старооскольским и Чернянским округами сбиты 9 беспилотников.