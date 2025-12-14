ВСУ за сутки более 50 раз обстреляли Белгородскую область

БЕЛГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников 8 округов Белгородской области более 50 раз, сообщает глава Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 12 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 27 снарядов и зафиксированы атаки 25 беспилотников, из них 14 были сбиты и подавлены над регионом. Один мирный житель тяжело ранен. За отчетный период различные повреждения выявлены в двух частных домовладениях и социальном объекте.
"Над Белгородским округом подавлен один FPV-дрон. Сегодня утром в селе Ясные Зори в результате атаки дрона на частный дом ранен мужчина. Пострадавший доставлен в городскую больницу №2 г. Белгорода. По оценке медиков, состояние тяжёлое… Над Шебекинским округом подавлены 2 беспилотника", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что по Грайворонскому и Краснояружскому округам выпущено 27 боеприпасов и совершены атаки 12 беспилотников, два из которых перехвачены, над Красногвардейским, Новооскольским, Старооскольским и Чернянским округами сбиты 9 беспилотников.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.