Российские силовики рассказали о потерях ВСУ в районе Старицы
Российские силовики рассказали о потерях ВСУ в районе Старицы
2025-12-14T21:43:00+03:00
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Состоящий из преподавателей, офицеров и других военнослужащих Харьковского национального университета Воздушных Сил батальон ВСУ "Материк" в очередной раз несет потери в районе Старицы Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В районе Старицы несет потери батальон "Материк", состоящий из бывших зенитчиков", - сказал собеседник агентства.
Подразделение, по его словам, сформировано из преподавателей, офицеров и других военнослужащих Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба
.
"Батальон был отправлен в район Старицы в начале этого года, но был практически сразу же разбит, многие дезертировали. Спустя полгода "Материк" снова доукомплектовали и передали в подчинение 72-й бригады", - отметил собеседник.
Затем часть батальона, по его словам, оказалось в Харькове
, остатки отправили на позиции, где они попали под удар.