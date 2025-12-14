Рейтинг@Mail.ru
Российские силовики рассказали о потерях ВСУ в районе Старицы
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:43 14.12.2025
Российские силовики рассказали о потерях ВСУ в районе Старицы
Российские силовики рассказали о потерях ВСУ в районе Старицы - РИА Новости, 14.12.2025
Российские силовики рассказали о потерях ВСУ в районе Старицы
Состоящий из преподавателей, офицеров и других военнослужащих Харьковского национального университета Воздушных Сил батальон ВСУ "Материк" в очередной раз несет
специальная военная операция на украине
харьковская область
харьков
иван кожедуб
вооруженные силы украины
харьковская область
харьков
харьковская область, харьков, иван кожедуб , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Харьков, Иван Кожедуб , Вооруженные силы Украины
Российские силовики рассказали о потерях ВСУ в районе Старицы

Батальон ВСУ из бывших зенитчиков "Материк" вновь несет потери в районе Старицы

Украинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Состоящий из преподавателей, офицеров и других военнослужащих Харьковского национального университета Воздушных Сил батальон ВСУ "Материк" в очередной раз несет потери в районе Старицы Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В районе Старицы несет потери батальон "Материк", состоящий из бывших зенитчиков", - сказал собеседник агентства.
Подразделение, по его словам, сформировано из преподавателей, офицеров и других военнослужащих Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.
"Батальон был отправлен в район Старицы в начале этого года, но был практически сразу же разбит, многие дезертировали. Спустя полгода "Материк" снова доукомплектовали и передали в подчинение 72-й бригады", - отметил собеседник.
Затем часть батальона, по его словам, оказалось в Харькове, остатки отправили на позиции, где они попали под удар.
Украинские военные
ВСУ в Сумской области записали пропавших без вести в дезертиры
12 августа, 07:08
12 августа, 07:08
 
Специальная военная операция на Украине
Харьковская область
Харьков
Иван Кожедуб
Вооруженные силы Украины
 
 
