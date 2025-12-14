МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Состоящий из преподавателей, офицеров и других военнослужащих Харьковского национального университета Воздушных Сил батальон ВСУ "Материк" в очередной раз несет потери в районе Старицы Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Батальон был отправлен в район Старицы в начале этого года, но был практически сразу же разбит, многие дезертировали. Спустя полгода "Материк" снова доукомплектовали и передали в подчинение 72-й бригады", - отметил собеседник.