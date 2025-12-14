Байден собрал лишь часть средств для строительства библиотеки, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден собрал лишь небольшую часть средств, необходимых для строительства президентской библиотеки, что ставит под вопрос возможность реализации проекта, сообщает газета The New York Times со ссылкой на спонсоров и данные из документов.
"Отчасти из-за этого плохого сбора средств ведутся дискуссии о том, чтобы объединить потенциальную библиотеку Байдена с уже существующими институтами Байдена в Университете штата Делавэр", - говорится в материале.
В 2024 году, согласно отчету фонда Байдена в Налоговой службе США, на создание президентской библиотеки не поступало новых пожертвований. Деятельность фонда финансировалась исключительно за счет 4 миллионов долларов, оставшихся после инаугурации Байдена в 2021 года. Фонд не обнародовал данные за 2025 год, отметив, что активный сбор средств только начинается. Однако в отчете указано, что к концу 2027 года ожидается собрать лишь около 11 миллионов долларов, что значительно меньше заявленной конечной цели в размере 200 миллионов.
Крупные доноры, ранее спонсировавшие инициативы Байдена, не желают финансировать строительство его президентской библиотеки в штате Делавэр, ранее сообщал телеканал NBC со ссылкой на источники. Среди причин отказа спонсировать библиотеку доноры тогда указали на необходимость сохранения средств для будущих инициатив Демократической партии США и неприятные отношения с внутренним кругом Байдена. Более того некоторые члены Демократической партии до сих пор хранят обиду на Байдена за то, что он выдвинулся на второй президентский срок, несмотря на проблемы со здоровьем.
Традиция создания президентских библиотек берёт своё начало с 1941 года, когда 32-ой президент США Франклин Рузвельт построил библиотеку на своей земле в Гайд-Парке. В 1955 году был принят Закон о президентских библиотеках. Согласно этому закону, президент или его фонд строят здание и создают музей на частные пожертвования, а затем передают его федеральному правительству на содержание и обслуживание архивов в вечное пользование.
