https://ria.ru/20251214/avtomobil-2061896391.html
Автоэксперт назвал семь признаков скорой поломки машины
Автоэксперт назвал семь признаков скорой поломки машины - РИА Новости, 14.12.2025
Автоэксперт назвал семь признаков скорой поломки машины
Поломка автомобиля редко бывает внезапной, обычно он заранее подает сигналы, о которых осведомлены опытные водители. Семь признаков, распознав которые вовремя,... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T03:15:00+03:00
2025-12-14T03:15:00+03:00
2025-12-14T03:15:00+03:00
авто
сергей пономарев
fit service
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154768/41/1547684122_0:0:2775:1561_1920x0_80_0_0_d0b5e21616330b62adca34c2b2a4f34a.jpg
https://ria.ru/20251113/opasnost-2054627108.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154768/41/1547684122_164:0:2893:2047_1920x0_80_0_0_3abe6a16fe4d29ac5b28d31e80ba935e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, сергей пономарев, fit service, россия
Авто, Сергей Пономарев, FIT SERVICE, Россия
Автоэксперт назвал семь признаков скорой поломки машины
Тренер Пономарев: автомобиль заранее подает сигналы о будущей поломке
МОСКВА,14 дек – РИА Новости.
Поломка автомобиля редко бывает внезапной, обычно он заранее подает сигналы, о которых осведомлены опытные водители. Семь признаков, распознав которые вовремя, можно обойтись мелким ремонтом, назвал
агентству "Прайм" технический тренер обучающего центра международной сети автосервисов FIT SERVICE Сергей Пономарев.
К ним относятся утечка технических жидкостей, перебои в работе двигателя, странные звуки и вибрации, необычные запахи, скрежет и провалы тормозов, рывки при переключении передач и необычное поведение машины на ходу.
Во всех этих случаях следует сразу записаться на диагностику в автосервис, а если признаков несколько, лучше ехать туда на эвакуаторе, советует Пономарев
.
"Помните, что плановый осмотр и своевременный мелкий ремонт почти всегда обходятся дешевле, чем устранение последствий серьезной поломки на дороге", — заключил он.