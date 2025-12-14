Рейтинг@Mail.ru
Автоэксперт назвал семь признаков скорой поломки машины - РИА Новости, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:15 14.12.2025
https://ria.ru/20251214/avtomobil-2061896391.html
Автоэксперт назвал семь признаков скорой поломки машины
Автоэксперт назвал семь признаков скорой поломки машины - РИА Новости, 14.12.2025
Автоэксперт назвал семь признаков скорой поломки машины
Поломка автомобиля редко бывает внезапной, обычно он заранее подает сигналы, о которых осведомлены опытные водители. Семь признаков, распознав которые вовремя,... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T03:15:00+03:00
2025-12-14T03:15:00+03:00
авто
сергей пономарев
fit service
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154768/41/1547684122_0:0:2775:1561_1920x0_80_0_0_d0b5e21616330b62adca34c2b2a4f34a.jpg
https://ria.ru/20251113/opasnost-2054627108.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154768/41/1547684122_164:0:2893:2047_1920x0_80_0_0_3abe6a16fe4d29ac5b28d31e80ba935e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, сергей пономарев, fit service, россия
Авто, Сергей Пономарев, FIT SERVICE, Россия
Автоэксперт назвал семь признаков скорой поломки машины

Тренер Пономарев: автомобиль заранее подает сигналы о будущей поломке

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкАвтомобиль в сервисе
Автомобиль в сервисе - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Автомобиль в сервисе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА,14 дек – РИА Новости. Поломка автомобиля редко бывает внезапной, обычно он заранее подает сигналы, о которых осведомлены опытные водители. Семь признаков, распознав которые вовремя, можно обойтись мелким ремонтом, назвал агентству "Прайм" технический тренер обучающего центра международной сети автосервисов FIT SERVICE Сергей Пономарев.
К ним относятся утечка технических жидкостей, перебои в работе двигателя, странные звуки и вибрации, необычные запахи, скрежет и провалы тормозов, рывки при переключении передач и необычное поведение машины на ходу.
Во всех этих случаях следует сразу записаться на диагностику в автосервис, а если признаков несколько, лучше ехать туда на эвакуаторе, советует Пономарев.
"Помните, что плановый осмотр и своевременный мелкий ремонт почти всегда обходятся дешевле, чем устранение последствий серьезной поломки на дороге", — заключил он.
Работа с авто - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Автоэксперт назвал пять фатальных ошибок водителя, которые убивают мотор
13 ноября, 03:13
 
АвтоСергей ПономаревFIT SERVICEРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала