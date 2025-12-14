Рейтинг@Mail.ru
В Сиднее задержали одного из двух подозреваемых в стрельбе на пляже - РИА Новости, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:06 14.12.2025 (обновлено: 16:20 14.12.2025)
https://ria.ru/20251214/avstralija-2061974688.html
В Сиднее задержали одного из двух подозреваемых в стрельбе на пляже
В Сиднее задержали одного из двух подозреваемых в стрельбе на пляже - РИА Новости, 14.12.2025
В Сиднее задержали одного из двух подозреваемых в стрельбе на пляже
Один из двух террористов, стрелявших в людей на пляже Бондай в Австралии, убит, второй задержан полицией, заявил журналистам на брифинге в воскресенье... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T16:06:00+03:00
2025-12-14T16:20:00+03:00
в мире
новый южный уэльс
австралия
youtube
сидней
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061976385_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_298f963fd2a6d88efda388c4ebf63b02.jpg
https://ria.ru/20251214/sidnej-2061971743.html
новый южный уэльс
австралия
сидней
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061976385_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8ba9eac00b571682ab899a72f265183d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, новый южный уэльс, австралия, youtube, сидней
В мире, Новый Южный Уэльс, Австралия, YouTube, Сидней
В Сиднее задержали одного из двух подозреваемых в стрельбе на пляже

В Сиднее задержали одного из двух стрелявших в людей на пляже

© Getty Images / Darrian TraynorПолиция на месте массовой стрельбы на пляже Бондай в Сиднее. 14 декабря 2025
Полиция на месте массовой стрельбы на пляже Бондай в Сиднее. 14 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Getty Images / Darrian Traynor
Полиция на месте массовой стрельбы на пляже Бондай в Сиднее. 14 декабря 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАНГКОК, 14 дек - РИА Новости. Один из двух террористов, стрелявших в людей на пляже Бондай в Австралии, убит, второй задержан полицией, заявил журналистам на брифинге в воскресенье премьер-министр Нового Южного Уэльса Крис Миннс.
Брифинг транслировался в прямом эфире австралийский YouTube APT.
"Один из двух террористов, расстрелявших людей на пляже Бондай, убит, второй задержан полицией", - сообщил журналистам глава штата, добавив, что один полицейский с риском для жизни разоружил террориста, после чего тот был задержан.
В воскресенье несколько неизвестных открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бондай. Полиция штата Новый Южный Уэльс сообщила, что в результате стрельбы 12 человек погибли и 29 пострадали. Израильская гостелерадиокомпания Kan отмечала, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались многие представители местной еврейской общины.
Полиция оцепила территорию на пляже Бондай после стрельбе в Сиднее - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
В Сиднее в автомобиле, связанном со стрелявшими на пляже, нашли бомбу
Вчера, 15:47
 
В миреНовый Южный УэльсАвстралияYouTubeСидней
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала