https://ria.ru/20251214/avstralija-2061974688.html
В Сиднее задержали одного из двух подозреваемых в стрельбе на пляже
В Сиднее задержали одного из двух подозреваемых в стрельбе на пляже - РИА Новости, 14.12.2025
В Сиднее задержали одного из двух подозреваемых в стрельбе на пляже
Один из двух террористов, стрелявших в людей на пляже Бондай в Австралии, убит, второй задержан полицией, заявил журналистам на брифинге в воскресенье... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T16:06:00+03:00
2025-12-14T16:06:00+03:00
2025-12-14T16:20:00+03:00
в мире
новый южный уэльс
австралия
youtube
сидней
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061976385_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_298f963fd2a6d88efda388c4ebf63b02.jpg
https://ria.ru/20251214/sidnej-2061971743.html
новый южный уэльс
австралия
сидней
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061976385_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8ba9eac00b571682ab899a72f265183d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, новый южный уэльс, австралия, youtube, сидней
В мире, Новый Южный Уэльс, Австралия, YouTube, Сидней
В Сиднее задержали одного из двух подозреваемых в стрельбе на пляже
В Сиднее задержали одного из двух стрелявших в людей на пляже