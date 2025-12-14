Рейтинг@Mail.ru
При стрельбе на пляже в Сиднее пострадали 29 человек
15:39 14.12.2025
При стрельбе на пляже в Сиднее пострадали 29 человек
При стрельбе на пляже в Сиднее пострадали 29 человек - РИА Новости, 14.12.2025
При стрельбе на пляже в Сиднее пострадали 29 человек
Помимо 12 убитых в результате стрельбы на пляже Бондаи в Австралии ранены 29 человек, в том числе двое полицейских, сообщил на брифинге в воскресенье шеф... РИА Новости, 14.12.2025
в мире
австралия
новый южный уэльс
сидней
австралия
новый южный уэльс
сидней
в мире, австралия, новый южный уэльс, сидней
В мире, Австралия, Новый Южный Уэльс, Сидней
При стрельбе на пляже в Сиднее пострадали 29 человек

Помимо 12 убитых при стрельбе на пляже в Австралии, ранены 29 человек

Полиция оцепила территорию на пляже Бондай после стрельбе в Сиднее
Полиция оцепила территорию на пляже Бондай после стрельбе в Сиднее
© AP Photo / Mark Baker
Полиция оцепила территорию на пляже Бондай после стрельбе в Сиднее
БАНГКОК, 14 дек - РИА Новости. Помимо 12 убитых в результате стрельбы на пляже Бондаи в Австралии ранены 29 человек, в том числе двое полицейских, сообщил на брифинге в воскресенье шеф полиции Нового Южного Уэльса комиссар полиции Мэл Лэнион.
Брифинг транслировал в прямом эфире австралийский YouTube-канал APT.
"На настоящий момент погибших 12. Еще 29 человек получили ранения, в том числе двое полицейских. Все они доставлены в больницы Сиднея. Двое полицейских и еще несколько человек - в тяжелом состоянии, остальные раненые в состоянии различной тяжести. Мы все молимся за их выздоровление", - сказал глава полиции штата.
В воскресенье несколько неизвестных открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бондай. Израильская гостелерадиокомпания Kan отмечала, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались многие представители местной еврейской общины.
На месте стрельбы на пляже Бондай в Сиднее - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Глава МИД Израиля потрясен терактом на Хануке в Сиднее
В мире Австралия Новый Южный Уэльс Сидней
 
 
Заголовок открываемого материала