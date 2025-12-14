При стрельбе на пляже в Сиднее пострадали 29 человек

БАНГКОК, 14 дек - РИА Новости. Помимо 12 убитых в результате стрельбы на пляже Бондаи в Австралии ранены 29 человек, в том числе двое полицейских, сообщил на брифинге в воскресенье шеф полиции Нового Южного Уэльса комиссар полиции Мэл Лэнион.