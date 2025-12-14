https://ria.ru/20251214/avstralija-2061970849.html
При стрельбе на пляже в Сиднее пострадали 29 человек
БАНГКОК, 14 дек - РИА Новости. Помимо 12 убитых в результате стрельбы на пляже Бондаи в Австралии ранены 29 человек, в том числе двое полицейских, сообщил на брифинге в воскресенье шеф полиции Нового Южного Уэльса комиссар полиции Мэл Лэнион.
Брифинг транслировал в прямом эфире австралийский YouTube-канал APT.
"На настоящий момент погибших 12. Еще 29 человек получили ранения, в том числе двое полицейских. Все они доставлены в больницы Сиднея
. Двое полицейских и еще несколько человек - в тяжелом состоянии, остальные раненые в состоянии различной тяжести. Мы все молимся за их выздоровление", - сказал глава полиции штата.
В воскресенье несколько неизвестных открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бондай. Израильская гостелерадиокомпания Kan отмечала, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались многие представители местной еврейской общины.