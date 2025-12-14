https://ria.ru/20251214/aviaremont-2061920605.html
В "Авиаремонте" опровергли сообщения о ремонте Ан-22 перед катастрофой
В "Авиаремонте" опровергли сообщения о ремонте Ан-22 перед катастрофой - РИА Новости, 14.12.2025
В "Авиаремонте" опровергли сообщения о ремонте Ан-22 перед катастрофой
Разбившийся в Ивановской области военно-транспортный самолёт Ан-22 не проходил незадолго до крушения ремонт на 308-м авиаремонтном заводе, сообщили в компании... РИА Новости, 14.12.2025
происшествия
ивановская область
авиаремонт
ан-22
ивановская область
Новости
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Разбившийся в Ивановской области военно-транспортный самолёт Ан-22 не проходил незадолго до крушения ремонт на 308-м авиаремонтном заводе, сообщили в компании "Авиаремонт".
Ранее ряд Telegram-каналов и СМИ сообщили, что перед катастрофой самолёт якобы ремонтировался на на 308-м авиаремонтном заводе.
"Информация о том, что военно-транспортный самолет АН-22, разбившийся 9 декабря в Ивановской области
, перед катастрофой якобы проходил ремонт на 308-м авиаремонтном заводе, не соответствует действительности. Последний раз указанный борт проходил контрольно-восстановительные работы с участием специалистов завода в 2007 году", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2022-2023 годах самолет проходил обслуживание по программе филиала ПАО "Ил" - им. В.М Мясищева". Далее самолет эксплуатировался и обслуживался самостоятельно специалистами воинской части, рассказали на предприятии.
"Авиаремонт
" выразил соболезнования коллегам и семьям погибших членов экипажа. Кроме того, компания заявила, что считает недопустимым использовать трагедию для фальсификации обстоятельств и манипулирования общественным мнением.
"Намеренно распространяемые в СМИ материалы о причастности наших специалистов к трагическому инциденту расцениваем как целенаправленную кампанию по дискредитации АО "308 АРЗ" и АО "Авиаремонт". Негодяи, которые это делают, спекулируют на человеческих смертях. В настоящий момент мы готовим иски к изданиям и пабликам в социальных сетях, распространяющим клевету", - добавили на предприятии.