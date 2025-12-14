В "Авиаремонте" опровергли сообщения о ремонте Ан-22 перед катастрофой

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Разбившийся в Ивановской области военно-транспортный самолёт Ан-22 не проходил незадолго до крушения ремонт на 308-м авиаремонтном заводе, сообщили в компании "Авиаремонт".

Ранее ряд Telegram-каналов и СМИ сообщили, что перед катастрофой самолёт якобы ремонтировался на на 308-м авиаремонтном заводе.

"Информация о том, что военно-транспортный самолет АН-22, разбившийся 9 декабря в Ивановской области , перед катастрофой якобы проходил ремонт на 308-м авиаремонтном заводе, не соответствует действительности. Последний раз указанный борт проходил контрольно-восстановительные работы с участием специалистов завода в 2007 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2022-2023 годах самолет проходил обслуживание по программе филиала ПАО "Ил" - им. В.М Мясищева". Далее самолет эксплуатировался и обслуживался самостоятельно специалистами воинской части, рассказали на предприятии.

Авиаремонт " выразил соболезнования коллегам и семьям погибших членов экипажа. Кроме того, компания заявила, что считает недопустимым использовать трагедию для фальсификации обстоятельств и манипулирования общественным мнением.