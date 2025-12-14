https://ria.ru/20251214/avarija-2061980159.html
Авария на подстанции на Урале оставила без света 18 тысяч человек
Авария на подстанции на Урале оставила без света 18 тысяч человек - РИА Новости, 14.12.2025
Авария на подстанции на Урале оставила без света 18 тысяч человек
Специалисты работают над устранением аварии на подстанции в Заречном в Свердловской области, где без электроснабжения остались 18 тысяч человек, включая 4... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T16:36:00+03:00
происшествия
заречный
свердловская область
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
заречный
свердловская область
екатеринбург
Новости
ru-RU
Авария на подстанции на Урале оставила без света 18 тысяч человек
