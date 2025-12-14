Авария на подстанции на Урале оставила без света 18 тысяч человек

«

"В 10.30 мск 14 декабря поступила информация о том, что в городе Заречный, предположительно из-за выгорания ячейки, произошла авария на подстанции "Блочная". В результате аварии в южной части города нарушено электроснабжение потребителей 39 многоквартирных жилых домов (18 тысяч человек, из них 4 тысячи детей) и десять социально-значимых объектов (школы, детские сады)", – говорится в оперативной сводке ведомства.