Рейтинг@Mail.ru
Авария на подстанции на Урале оставила без света 18 тысяч человек - РИА Новости, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:36 14.12.2025
https://ria.ru/20251214/avarija-2061980159.html
Авария на подстанции на Урале оставила без света 18 тысяч человек
Авария на подстанции на Урале оставила без света 18 тысяч человек - РИА Новости, 14.12.2025
Авария на подстанции на Урале оставила без света 18 тысяч человек
Специалисты работают над устранением аварии на подстанции в Заречном в Свердловской области, где без электроснабжения остались 18 тысяч человек, включая 4... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T16:36:00+03:00
2025-12-14T16:36:00+03:00
происшествия
заречный
свердловская область
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133975/25/1339752542_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_e3ca14c215a715d30247af5fd941c862.jpg
https://ria.ru/20250727/mahachkala-2031706798.html
заречный
свердловская область
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133975/25/1339752542_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_65bcb1f3625e4a4795cf1cd478088dae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, заречный, свердловская область, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Заречный, Свердловская область, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Авария на подстанции на Урале оставила без света 18 тысяч человек

В Свердловской области 18 тыс человек остались без света после аварии

© Fotolia / sean824Линии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Fotolia / sean824
Линии электропередачи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Специалисты работают над устранением аварии на подстанции в Заречном в Свердловской области, где без электроснабжения остались 18 тысяч человек, включая 4 тысячи детей, и десять социально-значимых объектов, сообщил региональный главк МЧС.
«

"В 10.30 мск 14 декабря поступила информация о том, что в городе Заречный, предположительно из-за выгорания ячейки, произошла авария на подстанции "Блочная". В результате аварии в южной части города нарушено электроснабжение потребителей 39 многоквартирных жилых домов (18 тысяч человек, из них 4 тысячи детей) и десять социально-значимых объектов (школы, детские сады)", – говорится в оперативной сводке ведомства.

Отмечается, что аварийная бригада выехала на место происшествия.
«

"На место аварии для восстановления (электроснабжения - ред.) потребителей по основной схеме из Екатеринбурга выехала аварийная бригада... Планируемое время восстановления электроснабжения – к 18.00 мск 14 декабря", – добавили в ведомстве.

Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
В Махачкале полностью восстановили электроснабжение
27 июля, 10:09
 
ПроисшествияЗаречныйСвердловская областьЕкатеринбургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала