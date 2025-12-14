Рейтинг@Mail.ru
"Арсенал" благодаря двум автоголам обыграл аутсайдера АПЛ
Футбол
 
01:10 14.12.2025 (обновлено: 05:45 14.12.2025)
"Арсенал" благодаря двум автоголам обыграл аутсайдера АПЛ
"Арсенал" благодаря двум автоголам обыграл аутсайдера АПЛ
"Арсенал" благодаря двум автоголам обыграл аутсайдера АПЛ
Лондонский "Арсенал" обыграл "Вулверхэмптон" в матче 16-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 14.12.2025
футбол
спорт
английская премьер-лига (апл)
сэм джонстон
букайо сака
арсенал (лондон)
вулверхэмптон
Новости
"Арсенал" благодаря двум автоголам обыграл аутсайдера АПЛ

"Арсенал" благодаря двум автоголам обыграл "Вулверхэмптон" в домашнем матче АПЛ

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Лондонский "Арсенал" обыграл "Вулверхэмптон" в матче 16-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Лондоне завершилась со счетом 2:1. На 70-й минуте мяч залетел в ворота от вратаря гостей Сэма Джонстона после попытки нападающего "Арсенала" Букайо Сака исполнить "сухой лист". На четвертой компенсированной ко второму тайму минуте мяч в собственные ворота срезал защитник "волков" Йерсон Москера. У "Вулверхэмптона" отличился Толу Арокодаре (90), для которого этот гол стал первым в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Английская премьер-лига (АПЛ)
13 декабря 2025 • начало в 23:00
Завершен
Арсенал
2 : 1
Вулверхэмптон
70‎’‎ • Сэм Джонстон (А)
90‎’‎ • Йерсон Москера (А)
90‎’‎ • Толуваласе Арокодаре
(Mateus Mane)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Арсенал" набрал 36 очков и возглавляет турнирную таблицу, где "Вулверхэмптон" с 2 баллами идет на последней, 20-й строчке.
Футболисты Бёрнли и Фулхэма - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
"Бернли" проиграл "Фулхэму" и потерпел седьмое подряд поражение в АПЛ
Вчера, 22:41
 
ФутболСпортАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Сэм ДжонстонБукайо СакаАрсенал (Лондон)Вулверхэмптон
 
