Таинственный суровый край: Третьяковка показывает всю красоту Арктики
Культура
 
08:00 14.12.2025
Таинственный суровый край: Третьяковка показывает всю красоту Арктики
Таинственный суровый край: Третьяковка показывает всю красоту Арктики
В Третьяковской галерее на Кадашевской набережной открылась выставка "Арктика. Полюс цвета", посвященная 500-летию освоения Россией Северного морского пути
музеи, выставки, арктика, что посмотреть , куда сходить , москва, картины, фото, фото - культура, фото, александр борисов, архип куинджи, константин коровин, новая земля, франция
Культура, Музеи, Выставки, Арктика, что посмотреть , куда сходить , Москва, картины, Фото, Фото - Культура, Александр Борисов, Архип Куинджи, Константин Коровин, Новая Земля, Франция
Таинственный суровый край: Третьяковка показывает всю красоту Арктики

В Третьяковской галерее открылась выставка "Арктика. Полюс цвета"

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Светлана Вовк. В Третьяковской галерее на Кадашевской набережной открылась выставка "Арктика. Полюс цвета", посвященная 500-летию освоения Россией Северного морского пути. Представлено более 130 разножанровых произведений — от монументальных панно Константина Коровина и картин Александра Борисова до современных инсталляций и фотографий. Чем удивит экспозиция — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Архитектура пространства соответствует теме: выставочные щиты, витрины, этикетки, подставки под скульптуры имитируют лед. Сияние отражающей фольгированной пленки напоминает небесные всполохи.

На входе в экспозиционные залы — карты Арктики, и старинные, и созданные специально для этого проекта.

Выставка Арктика. Полюс цвета в Третьяковской галерее

1 из 20
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Деревянная скульптура легендарного командора Витуса Беринга. Автор Аделаида Пологова представляет его таким — несколько наивным и забавным.

Выставка Арктика. Полюс цвета в Третьяковской галерее

2 из 20
© Светлана Вовк

Иконы XVIII века. Монахи-старообрядцы, уходившие от гонений все дальше на север, оказывались первыми поселенцами на этой суровой земле.

На одном из образов — святые Зосима и Савватий, основатели Соловецкой обители.

За стеклом — иконы, созданные холмогорскими мастерами с использованием резьбы из моржового клыка, его называли "рыбий зуб".

Иконы на выставке Арктика. Полюс цвета

3 из 20
© Светлана Вовк

В экспозиции более 20 работ Александра Борисова — ученика Ивана Шишкина и Архипа Куинджи. Арктика — главная тема его творчества. Художник совершил несколько продолжительных экспедиций на Новую Землю, в Печорский край и на остров Вайгач в 1890-1900-х годах.

На фото — картина "Лето". Оно в тех краях знаменуется таянием льдов. Из динамика рядом с этим произведением доносятся треск и гул — с такими звуками смещаются исполинские ледяные глыбы.

Выставка Арктика. Полюс цвета

4 из 20
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

На витрине — этюды Борисова, привезенные из первого путешествия.

"Художник считал, что его работы имеют значение для географов, картографов, биологов, моряков", — отмечает один из кураторов выставки Надежда Мусянкова.

Вернувшись в Арктику, Борисов на собственные средства снарядил яхту "Мечта", чтобы создать карту Новой Земли. Но судно затянуло льдами, и художник по ним вернулся на землю, чуть не погибнув в пути.

Живописец давал имена художников оконечностям материка — есть мысы Репина, Куинджи. А вот ледник Павла Третьякова растаял из-за глобального потепления.

Выставка Арктика. Полюс цвета в Третьяковской галерее

5 из 20
© Светлана Вовк

Александр Борисов показывал свои работы во Франции. Например, эту — "Полное солнечное затмение на Новой Земле в 1896 году". Отзывы были положительные. Но французы воспринимали образы Арктики как романтические фантазии художника, который на самом деле был реалистом.

Выставка Арктика. Полюс цвета

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Среди ключевых экспонатов — монументальные панно Константина Коровина, созданное для павильона Крайнего Севера на Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде. На фото — "Северное сияние". Работа еще не полностью отреставрирована. Она, как и другие панно знаменитого художника, украшала зал ожидания Ярославского вокзала с начала XX века. Конечно, условия хранения там были ужасные. Теперь произведения обрели место в собрании Третьяковки.

Выставка Арктика. Полюс цвета в Третьяковской галерее

© Светлана Вовк

Панно "Гагары" и "Киты" Коровин создал для Русского павильона Всемирной выставки в Париже. Они выполнены в модной тогда стилистике модерн. Очень эффектные, декоративные, они похожи на гобелены.

Выставка Арктика. Полюс цвета

© Светлана Вовк

Следующий раздел показывает взгляд изнутри — здесь работы художников, родившихся в Арктике. Это картина Николая Пинегина "На карбасе". Участник экспедиции Седова, он проводил первую фотосъемку на материке и даже снял документальный фильм. Пинегин — основатель и первый директор музея Арктики и Антарктики в Петербурге.

Выставка Арктика. Полюс цвета

© Светлана Вовк

Работы первого ненецкого художника Тыко Вылка — русское имя: Илья Константинович Вылка. Его отец был проводником у Александра Борисова, Вылка еще мальчиком увидел художника и сам захотел рисовать.

Выставка Арктика. Полюс цвета

© Светлана Вовк

Картина Игоря Рубана "Не для туристов". Много лет художник ежегодно приезжал на северные дрейфующие станции. Вместе с полярниками он жил там в очень суровых условиях. Красный закат — знак "стоп" для людей, которые просто хотят получить эффектные фото. Здесь выживают только подготовленные профессионалы.

Выставка Арктика. Полюс цвета

© Светлана Вовк

Ученик Дейнеки Александр Богословский создал деревянную раскрашенную скульптуру "Белое море" — аллегорический образ женщины с голубыми глазами, синими волосами и чайкой на плече.

 Выставка Арктика. Полюс цвета

© Светлана Вовк

Это полотно наполнено мистикой. Митрофан Берингов — художник-проекционист. Для представителей этого направления очень важно было показать свет и его символику. Картина называется "Северная соната". Автор писал ее уже в мастерской по воспоминаниям о путешествиях в Арктику.

Выставка Арктика. Полюс цвета

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Керамическая скульптура Бориса Воробьева "Белый медведь".

Выставка Арктика. Полюс цвета в Третьяковской галерее

© Светлана Вовк

Раздел, посвященный советским художникам 60-80-х, изображавшим жителей северных районов. На картине Дмитрия Свешникова — оленевод. Он как хозяин тундры лежит на нартах.

"К художнику позировать этот парень пришел в европейском костюме, причесался. Для Свешникова это была трагедия. Он долго не мог уговорить его переодеться в национальную одежду", — рассказывает куратор.

Выставка Арктика. Полюс цвета

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Картина называется "Счастливая" — якутская девушка сидит на холме. С одной стороны, работа плакатно декоративная, а с другой — в ней очень живая эмоция. Рядом с полотном зрители слышат крики чаек.

Выставка Арктика. Полюс цвета в Третьяковской галерее

© Светлана Вовк

В зоне современного искусства концептуальная работа Георгия Кизевальтера — здесь и текст про вечную мерзлоту, и фрагменты его дневника, и шкура лошадки, и светящиеся детали. Художник после института по распределению работал учителем в Якутии три года. И привез оттуда множество любопытных артефактов.

Выставка Арктика. Полюс цвета

© Светлана Вовк

Рядом — фотографии из серии "Луна" Леонида Тишкова, сделанные в Норвегии и на острове Шпицберген.

Выставка Арктика. Полюс цвета

© Светлана Вовк

Представлены четыре графические работы знаменитого путешественника Федора Конюхова.

Выставка Арктика. Полюс цвета

© Светлана Вовк

Завершается экспозиция масштабной инсталляцией Александра Пономарева — ледокол, плывущий по Ледовитому океану.

Художник закрепил себя на носу корабля и снимал воду. Получилось необычное видео — его тоже показывают на выставке.

Экспозиция будет открыта до 21 июня 2026 года.

выставка Арктика. Полюс цвета

