Таинственный суровый край: Третьяковка показывает всю красоту Арктики

Архитектура пространства соответствует теме: выставочные щиты, витрины, этикетки, подставки под скульптуры имитируют лед. Сияние отражающей фольгированной пленки напоминает небесные всполохи.
На входе в экспозиционные залы — карты Арктики, и старинные, и созданные специально для этого проекта.
Архитектура пространства соответствует теме: выставочные щиты, витрины, этикетки, подставки под скульптуры имитируют лед. Сияние отражающей фольгированной пленки напоминает небесные всполохи.
На входе в экспозиционные залы — карты Арктики, и старинные, и созданные специально для этого проекта.
Деревянная скульптура легендарного командора Витуса Беринга. Автор Аделаида Пологова представляет его таким — несколько наивным и забавным.
Деревянная скульптура легендарного командора Витуса Беринга. Автор Аделаида Пологова представляет его таким — несколько наивным и забавным.
Иконы XVIII века. Монахи-старообрядцы, уходившие от гонений все дальше на север, оказывались первыми поселенцами на этой суровой земле.
На одном из образов — святые Зосима и Савватий, основатели Соловецкой обители.
За стеклом — иконы, созданные холмогорскими мастерами с использованием резьбы из моржового клыка, его называли "рыбий зуб".
Иконы XVIII века. Монахи-старообрядцы, уходившие от гонений все дальше на север, оказывались первыми поселенцами на этой суровой земле.
На одном из образов — святые Зосима и Савватий, основатели Соловецкой обители.
За стеклом — иконы, созданные холмогорскими мастерами с использованием резьбы из моржового клыка, его называли "рыбий зуб".
В экспозиции более 20 работ Александра Борисова — ученика Ивана Шишкина и Архипа Куинджи. Арктика — главная тема его творчества. Художник совершил несколько продолжительных экспедиций на Новую Землю, в Печорский край и на остров Вайгач в 1890-1900-х годах.
На фото — картина "Лето". Оно в тех краях знаменуется таянием льдов. Из динамика рядом с этим произведением доносятся треск и гул — с такими звуками смещаются исполинские ледяные глыбы.
В экспозиции более 20 работ Александра Борисова — ученика Ивана Шишкина и Архипа Куинджи. Арктика — главная тема его творчества. Художник совершил несколько продолжительных экспедиций на Новую Землю, в Печорский край и на остров Вайгач в 1890-1900-х годах.
На фото — картина "Лето". Оно в тех краях знаменуется таянием льдов. Из динамика рядом с этим произведением доносятся треск и гул — с такими звуками смещаются исполинские ледяные глыбы.
На витрине — этюды Борисова, привезенные из первого путешествия.
"Художник считал, что его работы имеют значение для географов, картографов, биологов, моряков", — отмечает один из кураторов выставки Надежда Мусянкова.
Вернувшись в Арктику, Борисов на собственные средства снарядил яхту "Мечта", чтобы создать карту Новой Земли. Но судно затянуло льдами, и художник по ним вернулся на землю, чуть не погибнув в пути.
Живописец давал имена художников оконечностям материка — есть мысы Репина, Куинджи. А вот ледник Павла Третьякова растаял из-за глобального потепления.
На витрине — этюды Борисова, привезенные из первого путешествия.
"Художник считал, что его работы имеют значение для географов, картографов, биологов, моряков", — отмечает один из кураторов выставки Надежда Мусянкова.
Вернувшись в Арктику, Борисов на собственные средства снарядил яхту "Мечта", чтобы создать карту Новой Земли. Но судно затянуло льдами, и художник по ним вернулся на землю, чуть не погибнув в пути.
Живописец давал имена художников оконечностям материка — есть мысы Репина, Куинджи. А вот ледник Павла Третьякова растаял из-за глобального потепления.
Александр Борисов показывал свои работы во Франции. Например, эту — "Полное солнечное затмение на Новой Земле в 1896 году". Отзывы были положительные. Но французы воспринимали образы Арктики как романтические фантазии художника, который на самом деле был реалистом.
Александр Борисов показывал свои работы во Франции. Например, эту — "Полное солнечное затмение на Новой Земле в 1896 году". Отзывы были положительные. Но французы воспринимали образы Арктики как романтические фантазии художника, который на самом деле был реалистом.
Среди ключевых экспонатов — монументальные панно Константина Коровина, созданное для павильона Крайнего Севера на Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде. На фото — "Северное сияние". Работа еще не полностью отреставрирована. Она, как и другие панно знаменитого художника, украшала зал ожидания Ярославского вокзала с начала XX века. Конечно, условия хранения там были ужасные. Теперь произведения обрели место в собрании Третьяковки.
Среди ключевых экспонатов — монументальные панно Константина Коровина, созданное для павильона Крайнего Севера на Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде. На фото — "Северное сияние". Работа еще не полностью отреставрирована. Она, как и другие панно знаменитого художника, украшала зал ожидания Ярославского вокзала с начала XX века. Конечно, условия хранения там были ужасные. Теперь произведения обрели место в собрании Третьяковки.
Панно "Гагары" и "Киты" Коровин создал для Русского павильона Всемирной выставки в Париже. Они выполнены в модной тогда стилистике модерн. Очень эффектные, декоративные, они похожи на гобелены.
Панно "Гагары" и "Киты" Коровин создал для Русского павильона Всемирной выставки в Париже. Они выполнены в модной тогда стилистике модерн. Очень эффектные, декоративные, они похожи на гобелены.
Следующий раздел показывает взгляд изнутри — здесь работы художников, родившихся в Арктике. Это картина Николая Пинегина "На карбасе". Участник экспедиции Седова, он проводил первую фотосъемку на материке и даже снял документальный фильм. Пинегин — основатель и первый директор музея Арктики и Антарктики в Петербурге.
Следующий раздел показывает взгляд изнутри — здесь работы художников, родившихся в Арктике. Это картина Николая Пинегина "На карбасе". Участник экспедиции Седова, он проводил первую фотосъемку на материке и даже снял документальный фильм. Пинегин — основатель и первый директор музея Арктики и Антарктики в Петербурге.
Работы первого ненецкого художника Тыко Вылка — русское имя: Илья Константинович Вылка. Его отец был проводником у Александра Борисова, Вылка еще мальчиком увидел художника и сам захотел рисовать.
Работы первого ненецкого художника Тыко Вылка — русское имя: Илья Константинович Вылка. Его отец был проводником у Александра Борисова, Вылка еще мальчиком увидел художника и сам захотел рисовать.
Картина Игоря Рубана "Не для туристов". Много лет художник ежегодно приезжал на северные дрейфующие станции. Вместе с полярниками он жил там в очень суровых условиях. Красный закат — знак "стоп" для людей, которые просто хотят получить эффектные фото. Здесь выживают только подготовленные профессионалы.
Картина Игоря Рубана "Не для туристов". Много лет художник ежегодно приезжал на северные дрейфующие станции. Вместе с полярниками он жил там в очень суровых условиях. Красный закат — знак "стоп" для людей, которые просто хотят получить эффектные фото. Здесь выживают только подготовленные профессионалы.
Ученик Дейнеки Александр Богословский создал деревянную раскрашенную скульптуру "Белое море" — аллегорический образ женщины с голубыми глазами, синими волосами и чайкой на плече.
Ученик Дейнеки Александр Богословский создал деревянную раскрашенную скульптуру "Белое море" — аллегорический образ женщины с голубыми глазами, синими волосами и чайкой на плече.
Это полотно наполнено мистикой. Митрофан Берингов — художник-проекционист. Для представителей этого направления очень важно было показать свет и его символику. Картина называется "Северная соната". Автор писал ее уже в мастерской по воспоминаниям о путешествиях в Арктику.
Это полотно наполнено мистикой. Митрофан Берингов — художник-проекционист. Для представителей этого направления очень важно было показать свет и его символику. Картина называется "Северная соната". Автор писал ее уже в мастерской по воспоминаниям о путешествиях в Арктику.
Керамическая скульптура Бориса Воробьева "Белый медведь".
Керамическая скульптура Бориса Воробьева "Белый медведь".
Раздел, посвященный советским художникам 60-80-х, изображавшим жителей северных районов. На картине Дмитрия Свешникова — оленевод. Он как хозяин тундры лежит на нартах.
"К художнику позировать этот парень пришел в европейском костюме, причесался. Для Свешникова это была трагедия. Он долго не мог уговорить его переодеться в национальную одежду", — рассказывает куратор.
Раздел, посвященный советским художникам 60-80-х, изображавшим жителей северных районов. На картине Дмитрия Свешникова — оленевод. Он как хозяин тундры лежит на нартах.
"К художнику позировать этот парень пришел в европейском костюме, причесался. Для Свешникова это была трагедия. Он долго не мог уговорить его переодеться в национальную одежду", — рассказывает куратор.
Картина называется "Счастливая" — якутская девушка сидит на холме. С одной стороны, работа плакатно декоративная, а с другой — в ней очень живая эмоция. Рядом с полотном зрители слышат крики чаек.
Картина называется "Счастливая" — якутская девушка сидит на холме. С одной стороны, работа плакатно декоративная, а с другой — в ней очень живая эмоция. Рядом с полотном зрители слышат крики чаек.
В зоне современного искусства концептуальная работа Георгия Кизевальтера — здесь и текст про вечную мерзлоту, и фрагменты его дневника, и шкура лошадки, и светящиеся детали. Художник после института по распределению работал учителем в Якутии три года. И привез оттуда множество любопытных артефактов.
В зоне современного искусства концептуальная работа Георгия Кизевальтера — здесь и текст про вечную мерзлоту, и фрагменты его дневника, и шкура лошадки, и светящиеся детали. Художник после института по распределению работал учителем в Якутии три года. И привез оттуда множество любопытных артефактов.
Рядом — фотографии из серии "Луна" Леонида Тишкова, сделанные в Норвегии и на острове Шпицберген.
Рядом — фотографии из серии "Луна" Леонида Тишкова, сделанные в Норвегии и на острове Шпицберген.
Представлены четыре графические работы знаменитого путешественника Федора Конюхова.
Представлены четыре графические работы знаменитого путешественника Федора Конюхова.
Завершается экспозиция масштабной инсталляцией Александра Пономарева — ледокол, плывущий по Ледовитому океану.
Художник закрепил себя на носу корабля и снимал воду. Получилось необычное видео — его тоже показывают на выставке.
Экспозиция будет открыта до 21 июня 2026 года.
Завершается экспозиция масштабной инсталляцией Александра Пономарева — ледокол, плывущий по Ледовитому океану.
Художник закрепил себя на носу корабля и снимал воду. Получилось необычное видео — его тоже показывают на выставке.
Экспозиция будет открыта до 21 июня 2026 года.