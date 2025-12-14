Таинственный суровый край: Третьяковка показывает всю красоту Арктики

© Светлана Вовк

Иконы XVIII века. Монахи-старообрядцы, уходившие от гонений все дальше на север, оказывались первыми поселенцами на этой суровой земле.

На одном из образов — святые Зосима и Савватий, основатели Соловецкой обители.

За стеклом — иконы, созданные холмогорскими мастерами с использованием резьбы из моржового клыка, его называли "рыбий зуб".