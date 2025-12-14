Рейтинг@Mail.ru
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения
23:56 14.12.2025 (обновлено: 00:00 15.12.2025)
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения - РИА Новости, 15.12.2025
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщает Росавиация. РИА Новости, 15.12.2025
жуковский, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэропорт "жуковский", безопасность
Жуковский, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Аэропорт "Жуковский", Безопасность
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения

В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения на полеты

Девушка возле электронного табло вылетов в аэропорту Домодедово
Девушка возле электронного табло вылетов в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Девушка возле электронного табло вылетов в аэропорту Домодедово. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщает Росавиация.
"Аэропорты "Домодедово" и "Жуковский" (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.
