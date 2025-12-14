В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения

https://ria.ru/20251214/aeroporty-2062011909.html
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщает Росавиация. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-14T23:56:00+03:00
2025-12-14T23:56:00+03:00
2025-12-15T00:00:00+03:00
жуковский
