В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения на полеты
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения на полеты
В аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация. РИА Новости, 14.12.2025
