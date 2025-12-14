https://ria.ru/20251214/aeroport-2061899822.html
В аэропорту Пскова сняли временные ограничения
В аэропорту Пскова сняли временные ограничения - РИА Новости, 14.12.2025
В аэропорту Пскова сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пскова, сообщила Росавиация. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T01:22:00+03:00
2025-12-14T01:22:00+03:00
2025-12-14T01:22:00+03:00
безопасность
псков
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
псков
2025
Безопасность, Псков, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Пскова сняли временные ограничения
