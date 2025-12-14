https://ria.ru/20251214/aeroport-2061897748.html
В аэропортах Ярославля и Иваново ввели временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Ярославля и Иваново, сообщает Росавиация. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T00:51:00+03:00
ярославль
иваново
