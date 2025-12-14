Рейтинг@Mail.ru
02:10 14.12.2025
Адвокат научил, как получить с соседей компенсацию за затопление
Затопление по вине соседей в многоквартирных домах - частое явление. Как взыскать ущерб с виновника, рассказал агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-Центр"... РИА Новости, 14.12.2025
Адвокат научил, как получить с соседей компенсацию за затопление

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Затопление по вине соседей в многоквартирных домах - частое явление. Как взыскать ущерб с виновника, рассказал агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-Центр" Александр Шиманский.
"Нужно оперативно обесточить квартиру, а затем подняться к соседям выше, чтобы установить источник протечки и перекрыть водоснабжение. Если к источнику нет доступа, необходимо вызвать представителей УК для перекрытия воды по всему стояку в доме”, — советует он.
После этого управляющая компания должна составить акт о причинах утечки, повреждениях и виновных лицах. Важно, чтобы все убытки были подробно описаны, а лучше составить второй акт спустя пару недель, чтобы проявились все скрытые повреждения. Необходимо заказать оценку у квалифицированного специалиста.
Сначала стоит попытаться договориться с виновником в досудебном порядке, если это не удается, подавайте в суд. Если решение вынесут в вашу пользу, ответчик обязан будет компенсировать убытки и ваши расходы на экспертизу, заключил Шиманский.
Рабочее место - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Россиянам рассказали об особенностях работы в новогодние праздники
