Адвокат научил, как получить с соседей компенсацию за затопление

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Затопление по вине соседей в многоквартирных домах - частое явление. Как взыскать ущерб с виновника, Затопление по вине соседей в многоквартирных домах - частое явление. Как взыскать ущерб с виновника, рассказал агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-Центр" Александр Шиманский.

"Нужно оперативно обесточить квартиру, а затем подняться к соседям выше, чтобы установить источник протечки и перекрыть водоснабжение. Если к источнику нет доступа, необходимо вызвать представителей УК для перекрытия воды по всему стояку в доме”, — советует он.

После этого управляющая компания должна составить акт о причинах утечки, повреждениях и виновных лицах. Важно, чтобы все убытки были подробно описаны, а лучше составить второй акт спустя пару недель, чтобы проявились все скрытые повреждения. Необходимо заказать оценку у квалифицированного специалиста.