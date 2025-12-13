Что действительно грозит тем, кто зимой ходит без шапки

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Каждую зиму одни и те же разговоры: кто-то уверяет, что шапка — это "для слабаков", другие надевают капюшон и считают, что достаточно лишь прикрыть макушку, а третьи убеждены, что волосы сами по себе работают, как утеплитель. На чьей стороне правда на самом деле?

Цена переохлаждения

Врач-терапевт Святослав Крупенин довольно подробно разобрал, чем заканчиваются такие эксперименты с собственным здоровьем. И предупредил, что на холоде сосуды сужаются, пытаясь удержать тепло в жизненно важных органах, что влечет за собой негативные последствия.

Регулярное охлаждение головы бьет по иммунитету, как местному, так и общему. По словам Крупенина, это прямой путь к частым простудам и обострениям хронических заболеваний.

© iStock.com / gorodenkoff Врач изучает снимки головного мозга на экране монитора © iStock.com / gorodenkoff Врач изучает снимки головного мозга на экране монитора

Особенно неприятным последствием может стать невралгия тройничного или лицевого нерва — штука, которая известна своей пронзительной, "стреляющей" болью, всегда односторонней, подчеркивает врач в беседе с Пятым каналом:

"Проявляется она внезапной приступообразной болью, часто характеризующейся как прострел, затрагивающей только одну сторону лица". Такое состояние лечится долго и тяжело, и намного проще просто прикрыть голову чем-нибудь теплым.

Не менее уязвимы и уши. Крупенин напоминает , что ушные раковины от природы плохо защищены:

"У них слабое кровоснабжение, тонкая кожа и практически нет подкожно-жировой клетчатки".

© Pexels / Karolina Grabowska Ухо девушки © Pexels / Karolina Grabowska Ухо девушки

Именно поэтому они быстрее других частей тела теряют тепло и сильнее реагируют на мороз. Самое частое последствие — отит, который легко переходит в синусит или ангину. И здесь же врач развенчивает любимую отговорку многих: длинные волосы ничего не решают.

"К слову, длинные волосы не могут защитить уши, защищает уши только головной убор", — прямо говорит доктор.

Холод вреден не только ушам. Сосуды кожи головы реагируют на мороз спазмом, из-за чего волосяные луковицы получают меньше питания. Волосы становятся ломкими, тусклыми, а позже могут начать выпадать. Нередко люди сталкиваются с этим уже весной.

© iStock.com / ArtistGNDphotography Девушка использует смартфон © iStock.com / ArtistGNDphotography Девушка использует смартфон

Крупенин формулирует простое правило: при температуре ниже нуля шапка нужна всем. Но если ветер или влажность, облегченный вариант головного убора стоит надеть даже при +5.

"Все волосы выпадут": что правда, а что миф

Эту тему продолжает терапевт Вероника Лисицкая. Она аккуратно развенчивает самые популярные страшилки, которые десятилетиями передают друг другу родители, бабушки и просто очень уверенные прохожие.

Для начала Лисицкая уточняет, что научные данные позволяют ходить без шапки лишь в одном случае: если температура около минус пяти, при этом безветренно и сухо. Малейший ветер, снег или дождь меняют правила, и голову лучше прикрыть даже при плюсе. Она советует ориентироваться на собственные ощущения: стало некомфортно — пора утепляться.

Миф о менингите врач называет преувеличением, но не полностью высосанным из пальца.

"Менингит — это воспаление мозговых оболочек, которое чаще всего вызывают бактерии и вирусы. Холод сам по себе не распространяет эти микроорганизмы, — объясняет она в разговоре с "Комсомольской правдой". — Однако переохлаждение действительно способно ослабить иммунитет. И если у человека уже есть хронические проблемы, такие как тонзиллит, синусит, фарингит, то холод может стать толчком, а воспаление распространится дальше. В этом случае менингит окажется вторичным, а началось все с простой прогулки без шапки.”

С волосами ситуация сложнее — тут нет единой позиции даже среди трихологов. Лисицкая описывает спор так: одни специалисты уверяют, что сосуды кожи головы не столь подвижны, чтобы сужаться или расширяться до критического уровня. Другие же считают, что спазм все же происходит. В таком случае питание волосяных луковиц ухудшается, и рост волос действительно замедляется.

Даже если холод не убивает волосы напрямую, пользы в нем почти нет и зимой шевелюра чувствует себя хуже, чем могла бы.

С ушами все максимально однозначно. Лисицкая напоминает почти то же, что и Крупенин: анатомия ушей делает их легкой целью для холода. ЛОР-органы расположены близко друг к другу, поэтому воспаление быстро путешествует дальше, превращая один отит в целый набор взаимосвязанных болезней.

© Depositphotos.com / casanowe1 Отоларинголог осматривает ухо пациентки © Depositphotos.com / casanowe1 Отоларинголог осматривает ухо пациентки

С параличом лицевого нерва ситуация тоже вполне реальна. Врач подтверждает: ереохладив голову, можно спровоцировать невралгию лицевого и тройничного нервов. В особо неприятных случаях человек действительно сталкивается с частичным параличом.

Шапка — не прихоть родителей

Терапевт Надежда Чернышова уточняет еще один момент — влияние холода на иммунитет в целом. Если человек здоровый, крепкий, отдохнувший, то он, возможно, и перенесет прогулку без последствий. Но если организм ослаблен, не выспался, недавно болел или переживает стресс, то безобидный мороз быстро даст осложнения.

© Фото : Pexels/Andrea Piacquadio Человек в стрессе © Фото : Pexels/Andrea Piacquadio Человек в стрессе

Особенно осторожными должны быть люди с рецидивирующими отитами, гайморитом, те, у кого идут стоматологические процедуры, а также те, у кого есть кариес: переохлаждение в этих случаях почти гарантированно ухудшает состояние.

Чернышова также подтверждает связь холода и выпадения волос, но добавляет важную деталь: не только мороз , но и ветер вызывает спазм сосудов. Поэтому головной убор нужен не только в мороз, но и в промозглый ветреный день. Она советует выбирать не плотные меховые шапки, а легкие, дышащие модели, которые не создают парникового эффекта.