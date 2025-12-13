https://ria.ru/20251213/zemletrjasenie-2061841021.html
На Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у Алеутских островов Аляски, сообщает Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ). РИА Новости, 13.12.2025
в мире
