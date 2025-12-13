МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Жительница Одессы в беседе с РИА Новости назвала Владимира Зеленского мелким пакостником, сдающим своих друзей, и отметила, что "народ все чувствует и понимает" относительно его поведения на фоне коррупционного скандала.

"Он сам начинает сдавать своих друзей. Мелкий пакостник такой вот. Я не знаю, как его охарактеризовать... такое никчемное создание просто. Он может сдавать своих же друзей, с которыми много лет дружил, вел бизнес, и они были в одной связке", - сказала собеседница агентства.