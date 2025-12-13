Жительница Одессы назвала Зеленского мелким пакостником

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Жительница Одессы в беседе с РИА Новости назвала Владимира Зеленского мелким пакостником, сдающим своих друзей, и отметила, что "народ все чувствует и понимает" относительно его поведения на фоне коррупционного скандала.
"Он сам начинает сдавать своих друзей. Мелкий пакостник такой вот. Я не знаю, как его охарактеризовать... такое никчемное создание просто. Он может сдавать своих же друзей, с которыми много лет дружил, вел бизнес, и они были в одной связке", - сказала собеседница агентства.
Коррупционный скандал, по ее словам, сильно повлиял на и без того негативное отношение одесситов к Зеленскому.
"Очень неприятное отношение к нему. Народ все чувствует и понимает", - отметила жительница города.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
