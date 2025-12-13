Рейтинг@Mail.ru
Зеленского ждет незавидная участь, заявила сенатор от ДНР - РИА Новости, 13.12.2025
07:42 13.12.2025
Зеленского ждет незавидная участь, заявила сенатор от ДНР
Зеленского ждет незавидная участь, заявила сенатор от ДНР
Владимира Зеленского ждет незавидная участь по итогам конфликта на Украине, он купленная пешка на глобальной шахматной доске, заявила РИА Новости сенатор от ДНР РИА Новости, 13.12.2025
Зеленского ждет незавидная участь, заявила сенатор от ДНР

РИА Новости: сенатор Никонорова уверена, что Зеленского ждет незавидная судьба

© AP Photo / Tetiana DzhafarovaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© AP Photo / Tetiana Dzhafarova
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Владимира Зеленского ждет незавидная участь по итогам конфликта на Украине, он купленная пешка на глобальной шахматной доске, заявила РИА Новости сенатор от ДНР Наталья Никонорова.
"Зеленского ждет незавидная судьба, как и любой купленной пешки на глобальной шахматной доске. А когда расходник становится ненужным, от него просто избавляются", - сказала Никонорова.
Сенатор также отметила, что позиции Киева в переговорном процессе всегда были шаткими, так как ВС РФ лишь наращивают заданный темп в освобождении исконно русских населенных пунктов.
"А сейчас эту зыбкость, помимо прочего, усиливают: серия коррупционных скандалов - всем известные факты стали достоянием широкой общественности; достигший пика раскол внутри верхушки киевского режима; нарастающая усталость западных "партнеров", о которой они говорят публично все чаще", - констатировала политик.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала