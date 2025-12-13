МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Владимира Зеленского ждет незавидная участь по итогам конфликта на Украине, он купленная пешка на глобальной шахматной доске, заявила РИА Новости сенатор от ДНР Наталья Никонорова.

"А сейчас эту зыбкость, помимо прочего, усиливают: серия коррупционных скандалов - всем известные факты стали достоянием широкой общественности; достигший пика раскол внутри верхушки киевского режима; нарастающая усталость западных "партнеров", о которой они говорят публично все чаще", - констатировала политик.