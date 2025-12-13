МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о возможности проведении референдума по территориальному вопросу показывают, что он оторван от реальности, заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive внешнеполитический аналитик Патрик Хеннингсен.
«
"Слишком много стратегических побед для России происходит сейчас. Знаете, Зеленский даже сказал, что, как мне показалось, просто показывает, насколько он оторван от реальности. Он говорит, что в Донбассе нужны референдумы о том, к какой стране они хотят принадлежать. Наверное, он шутит", — сказал он.
"Атаковать со всей силой": генерал раскрыл, что задумал Зеленский
12 декабря, 02:13
По словам эксперта, глава киевского режима больше не способен влиять на общественное мнение на Западе, которое все сильнее скатывается не в его пользу.
«
"Зеленский сейчас — самое большое препятствие, самая большая обуза", — констатировал Хеннингсен.
Ранее украинское издание "Общественное" писало, что Зеленский допустил проведение государственного референдума по вопросу уступки территорий. Как именно он будет проходить, пока неизвестно.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова главы киевского режима, заявил, что они могут являться предлогом для требования о передышке на фронте. Россия, по его словам, нацелена работать на мир, а не на перемирие. Представитель Кремля отметил, что перемирие станет обманом и запудриванием мозгов. При этом мир на Украине должен быть обеспечен надежными гарантиями.
"Дали порошка": в США высмеяли Зеленского после поездки в Лондон
10 декабря, 06:33