06:30 13.12.2025 (обновлено: 06:33 13.12.2025)
В США выступили с предупреждением после слов Зеленского о территориях
В США выступили с предупреждением после слов Зеленского о территориях
в мире
россия
донбасс
владимир зеленский
дмитрий песков
москва
мирный план сша по украине
в мире, россия, донбасс, владимир зеленский, дмитрий песков, москва, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Донбасс, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Москва, Мирный план США по Украине
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о возможности проведении референдума по территориальному вопросу показывают, что он оторван от реальности, заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive внешнеполитический аналитик Патрик Хеннингсен.
"Слишком много стратегических побед для России происходит сейчас. Знаете, Зеленский даже сказал, что, как мне показалось, просто показывает, насколько он оторван от реальности. Он говорит, что в Донбассе нужны референдумы о том, к какой стране они хотят принадлежать. Наверное, он шутит", — сказал он.
По словам эксперта, глава киевского режима больше не способен влиять на общественное мнение на Западе, которое все сильнее скатывается не в его пользу.
"Зеленский сейчас — самое большое препятствие, самая большая обуза", — констатировал Хеннингсен.
Ранее украинское издание "Общественное" писало, что Зеленский допустил проведение государственного референдума по вопросу уступки территорий. Как именно он будет проходить, пока неизвестно.
В Москве не раз подчеркивали, что регионы, вошедшие в состав России, стали ее неотъемлемой частью, это неоспоримый и необсуждаемый факт.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова главы киевского режима, заявил, что они могут являться предлогом для требования о передышке на фронте. Россия, по его словам, нацелена работать на мир, а не на перемирие. Представитель Кремля отметил, что перемирие станет обманом и запудриванием мозгов. При этом мир на Украине должен быть обеспечен надежными гарантиями.
