"Спланированная эвтаназия": на Западе заявили о новом ударе по Зеленскому - РИА Новости, 13.12.2025
03:25 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/zelenskiy-2061787430.html
"Спланированная эвтаназия": на Западе заявили о новом ударе по Зеленскому
"Спланированная эвтаназия": на Западе заявили о новом ударе по Зеленскому
Члены американской администрации начали избегать встреч с Владимиром Зеленским и его окружением, пишет итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T03:25:00+03:00
2025-12-13T03:25:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
нато
евросоюз
дональд трамп
франция
сша
украина
франция
сша
"Спланированная эвтаназия": на Западе заявили о новом ударе по Зеленскому

SC: администрация Трампа избегает встреч с окружением Зеленского

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Члены американской администрации начали избегать встреч с Владимиром Зеленским и его окружением, пишет итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини в статье для Strategic Culture.
"Американская политическая элита избегает публичных выступлений рядом с командой Зеленского, в то время как над ними нависает огромная туча коррупции. <…> Теперь любой серьезный американский чиновник будет тщательно — дважды, трижды думать, прежде чем пожать руку или сфотографироваться с украинскими лидерами. Репутационный риск огромен", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
"Превентивный удар": в Киеве заявили о новом плане Зеленского
11 декабря, 00:52
По мнению автора, на этом фоне любые попытки ослабленного киевского режима интегрироваться в такие же ослабленные структуры как НАТО и ЕС, являются самоубийственными.
"Любопытно, что Украина по-прежнему стремится вступить в НАТО, а также в ЕС. Это практически спланированная эвтаназия", — резюмируется в статье.
Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что в жестких выражениях обсуждал украинское урегулирование с лидерами Франции, Великобритании и Германии. По информации СМИ, Трамп требовал надавить на Зеленского.
В ноябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что коррупционный скандал, связанный с ближайшим окружением Владимира Зеленского, осложнит двусторонние отношения Киева с Вашингтоном.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Скандал с коррупцией обнулил шансы Зеленского, заявила украинский дипломат
26 ноября, 17:43
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОЕвросоюзДональд ТрампФранцияСШАДмитрий ПесковДело Миндича
 
 
