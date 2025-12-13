МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Члены американской администрации начали избегать встреч с Владимиром Зеленским и его окружением, пишет итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини в статье для Strategic Culture.
"Американская политическая элита избегает публичных выступлений рядом с командой Зеленского, в то время как над ними нависает огромная туча коррупции. <…> Теперь любой серьезный американский чиновник будет тщательно — дважды, трижды думать, прежде чем пожать руку или сфотографироваться с украинскими лидерами. Репутационный риск огромен", — говорится в материале.
"Любопытно, что Украина по-прежнему стремится вступить в НАТО, а также в ЕС. Это практически спланированная эвтаназия", — резюмируется в статье.
Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что в жестких выражениях обсуждал украинское урегулирование с лидерами Франции, Великобритании и Германии. По информации СМИ, Трамп требовал надавить на Зеленского.
В ноябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что коррупционный скандал, связанный с ближайшим окружением Владимира Зеленского, осложнит двусторонние отношения Киева с Вашингтоном.