Надежды на мир нет: Зеленский решил преподать Трампу урок демократии

Из свежего интервью Дональда Трампа Politico в целом можно понять, как он видит ситуацию на Украине: Киев проигрывает — и всегда проигрывал, поэтому в его интересах заключить мир как можно скорее. Условия должны устраивать побеждающую сторону, поэтому Зеленскому президент США предлагает пойти на уступки, причем в его представлении — и на самом деле — минимальные. Фактически от Украины требуются признание статус-кво и отказ от попыток изменить его силовым путем в будущем.

То есть Киев должен согласиться, причем даже не юридически, с тем, что: а) ВСУ выходят с оставшихся территорий ДНР; б) Россия сохраняет за собой Донбасс и подконтрольные территории в Запорожской и Херсонской областях; в) Украина никогда не вступит в НАТО; г) Украине необходимо провести президентские выборы, дабы соглашение о мирном урегулировании могло быть подписано легитимными в глазах друг друга сторонами. По остальным условиям, думается, всем участникам процесса будет проще договориться.

Все эти условия — лучшее, что Украина может получить за переговорным столом. Любой адекватный политик, заботящийся о судьбе своей страны, принял бы их. И уже потом пытался бы уговорить на них Россию. Но Зеленский к таким не относится. Не то чтобы после Стамбула весной 2022-го были сомнения, но вот очередное подтверждение.

Вероятно, перед тем как эти предложения были сформулированы, Дональда Трампа куда больше волновал вопрос, как согласовать мирное урегулирование с Россией. Но оказалось, что усадить за стол переговоров Украину — задача куда более непростая.

Однако напрямую отказать американскому президенту Зеленский не может.

И поэтому из трех условий, которые он крайне не хочет принимать, выбрал одно — наименее болезненное. Как бы неожиданно это ни звучало, но речь о выборах.

Причина проста: коррупционный скандал в Киеве показал, что неприкосновенных в украинской политике нет. И стоит имени Зеленского прозвучать на пленках НАБУ, не говоря уже о малейшем писке его голоса, — о президентстве можно забыть. То, как это можно реализовать технически, очень убедительно показал летний картонный протест.

"Что ж, Дональд, ты хотел выборов? Будут тебе выборы. Я тебя научу демократию любить" — вот ответ Зеленского.

И выкатил пакет условий. "Во-первых, уважаемые американцы и, если хотите, европейцы (последним он все же оставляет выбор), обеспечьте безопасность Украины в период выборов".

Под этим следует понимать перемирие. Потому что США отправлять своих солдат для этого на Украину не будут, да и за готовностью "коалиции желающих" пойти на такой шаг мы уже наблюдаем не первый год. Бесполетную зону тоже никто вводить не будет.

И плевать, что Россия ни на какое перемирие не пойдет, потому что, пока Украина готовит выборы, условие с выводом ВСУ из оставшейся части ДНР решится само по себе военными методами. Плевать, что сам Трамп согласился с позицией Москвы по поводу того, что перемирие только помешает урегулированию конфликта. Плевать, что все понимают: эту передышку Киев использует для того, чтобы зализать раны ВСУ.

А заодно Зеленский пытается и энергетическое перемирие пропихнуть как-нибудь, чтобы пережить эту зиму.

"Во-вторых, нам нужно принять необходимые изменения в законе — это тоже требует времени — и проголосовать за эти требования должна Верховная рада" — примерно так продолжает обитатель Банковой.

Тут он тоже преследует двух зайцев. С одной стороны, тянет время и оправдывается тем, что все происходит по самой строгой букве демократии. С другой, размывает ответственность. Чтобы, когда это решение примут, Зеленский мог сказать, что во всем виноваты нардепы, а он как истинно демократический лидер не решился им помешать. А нардепов вы выбирали сами, дорогие украинцы.

Аналогичный прием мы видели во время общения просроченного президента с депутатами после отставки Ермака и двух министров нынешнего правительства: "Министров предлагал премьер, утверждала Рада — я тут с какого боку?"

И все в таком духе. Вот вылез некий замглавы украинского ЦИК Дубовик и выдавил из себя что-то в духе "за 90 дней подготовить выборы не успеем, нужно полгода".

Но Зеленский идет еще дальше. О выводе войск из Донбасса он заявил буквально следующее: "Я считаю, что на этот вопрос должен ответить народ Украины. Либо в формате выборов, либо в формате референдума, но должна быть позиция украинского народа".

Давайте откровенно: все жители остающейся под контролем Киева части ДНР уже проголосовали по этому вопросу ногами. Те, кто до сих пор там, — ждут Россию. И только их мнение важно. Они рискуют жизнями за то, чтобы разделить судьбу своей малой родины. Мнение львовян — коренных или новоиспеченных — по этому вопросу никого волновать не должно. Хотя даже среди тех, кто уехал, найдутся желающие присоединения Славянска и Краматорска к России и стремящиеся в них после этого вернуться. В своих командировках в зону СВО я сталкивался с людьми, которые даже после эвакуации украинскими властями приезжали в Россию через фильтрацию в Шереметьево и ехали к себе домой — уже на освобожденные территории.

Но Зеленский собирается решать вопрос исключительно военный — речь ведь идет о выводе войск, а не о признании Украиной территориальных изменений — на референдуме. И подает это как выражение народной воли. Никого не волнует, что вся свобода СМИ сводится к телемарафону, а любая оппозиция, которая была способна возразить, вырезана почти под корень, и уж тем более неважно, что Зеленский узурпировал всю власть и сосредоточил ее в своих руках.

Нет, все можно понять: открыто и прямо отказываться от плана Трампа Киеву нельзя. Нужно сделать так, чтобы от него отказалась Россия, а Зеленский вышел сухим из воды. Но, право слово, нынешний глава киевского режима из-за затянувшейся политической карьеры забыл, как нужно играть, — и переигрывает. Из комедии скатывается в хамский гротеск.

Он буквально подтирается планом Трампа. "Референдум!" — кричит.