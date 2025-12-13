Рейтинг@Mail.ru
Аналитики рассказали о росте предлагаемых зарплат на производстве в России - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:54 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/zarplaty-2061810696.html
Аналитики рассказали о росте предлагаемых зарплат на производстве в России
Аналитики рассказали о росте предлагаемых зарплат на производстве в России - РИА Новости, 13.12.2025
Аналитики рассказали о росте предлагаемых зарплат на производстве в России
Медианные зарплатные предложения производственным рабочим в России по итогам ноября показали заметный рост по сравнению с прошлогодними показателями, что... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T09:54:00+03:00
2025-12-13T09:54:00+03:00
общество
россия
зарплата
работа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959064662_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_f6baaa6acbf51ae557797e6eddf6be06.jpg
https://ria.ru/20250508/zarplaty-2015718692.html
https://ria.ru/20251103/professii-2052566835.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959064662_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2bb02a55f20dea47e3ce138980f00860.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, зарплата, работа
Общество, Россия, Зарплата, Работа
Аналитики рассказали о росте предлагаемых зарплат на производстве в России

РИА Новости: зарплатные предложения инженерам на производстве выросли на 12%

© iStock.com / gorodenkoffИнженер за работой
Инженер за работой - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© iStock.com / gorodenkoff
Инженер за работой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Медианные зарплатные предложения производственным рабочим в России по итогам ноября показали заметный рост по сравнению с прошлогодними показателями, что отражает востребованность таких специальностей, говорится в исследовании сервиса по поиску работы и персонала "Зарплата.ру" для РИА Новости.
"По итогам ноября 2025 года в сравнении аналогичным периодом прошлого года отмечен уверенный рост медианных зарплатных предложений для производственного персонала. Так, зарплата инженеров-конструкторов и инженеров-проектировщиков выросла до 80 тысяч рублей (+12%)", - показал анализ базы вакансий сервиса.
Деньги - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Названы инженерные и технические профессии с самыми высокими зарплатами
8 мая, 02:21
Кроме того, заработок кладовщиков на производственных предприятиях поднялся на 16%, до 69,6 тысячи рублей. Мастера по ремонту оборудования и техники могут зарабатывать порядка 80 тысяч рублей, что на 3% выше уровня прошлого года. Медианная зарплата электромонтажников выросла на 4%, до 63 тысяч рублей.
«
"Структура спроса по итогам ноября 2025 года подтверждает стабильную востребованность производственного персонала", - комментируют аналитики.
Более четверти всех вакансий в производстве (26%) приходится на разнорабочих, что подчеркивает постоянную потребность в рабочем персонале. Значительную долю на рынке занимают специалисты по электромонтажным работам (14%) и кладовщики (11%), что свидетельствует о важности инфраструктурных и логистических функций. Замыкают топ-5 наиболее востребованных профессий машинисты спецтехники (9%) и сварщики (5%), чьи навыки остаются фундаментальными для производства.
"Таким образом, текущая ситуация на рынке труда производства характеризуется сочетанием роста доходов для технических и инженерных специалистов с неизменно высоким спросом на массовые рабочие профессии. Работодатели стараются создавать условия для привлечения квалифицированных кадров и укрепления кадрового потенциала промышленного сектора, а также по возможности конкурировать за персонал с помощью повышения заработных плат", - заключили в сервисе.
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Исследование показало самые востребованные профессии в России
3 ноября, 02:59
 
ОбществоРоссияЗарплатаРабота
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала