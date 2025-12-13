Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, что делать, если работодатель задерживает зарплату
02:25 13.12.2025 (обновлено: 02:33 13.12.2025)
В Госдуме рассказали, что делать, если работодатель задерживает зарплату
В Госдуме рассказали, что делать, если работодатель задерживает зарплату
После 15 дней задержки зарплаты сотрудник имеет право приостановить работу до выплаты всей суммы задолженности, для этого нужно уведомить начальство в... РИА Новости, 13.12.2025
общество
россия
екатерина стенякина
госдума рф
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
В Госдуме рассказали, что делать, если работодатель задерживает зарплату

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. После 15 дней задержки зарплаты сотрудник имеет право приостановить работу до выплаты всей суммы задолженности, для этого нужно уведомить начальство в письменном виде, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
"После 15 дней задержки зарплаты сотрудник имеет право приостановить работу до выплаты всей суммы задолженности, за исключением некоторых категорий: военных, спасателей, сотрудников скорой помощи, работников на опасных производствах и других", - сказала Стенякина.
Для этого, по ее словам, нужно уведомить начальство о временном прекращении работы: составить письменное извещение в двух экземплярах и получить подпись руководителя на своем экземпляре.
"Как действовать сотрудникам в ситуации, если работодатель не переводит зарплату в срок? Во-первых, нужно помнить, что задержка выплаты считается с первого дня после установленной даты (по трудовому или коллективному договору, правилам внутреннего распорядка). Причем учитываются любые оговоренные выплаты: аванс, премия, отпускные", - уточнила она.
Политик также рассказала, что заявление о задержке зарплаты можно подать в Роструд, это удобно сделать с использованием электронного сервиса ведомства.
"Сообщите об этом работодателю: компании обычно стараются выполнить обязательства перед сотрудником, не дожидаясь проверок со стороны Государственной инспекции труда. Также можно обратиться в профсоюз и прокуратуру. Если все эти действия не приводят к выплате задолженности - подавайте заявление в суд", - добавила Стенякина.
Она привела данные Росстата, согласно которым на конец сентября 2025 года общая задолженность по зарплате в России приближается к двум миллиардам рублей.
"75% этого долга образовалось в текущем году, почти 400 миллионов рублей работодатели накопили с 2024 года, 85 миллионов рублей - с 2023 года и ранее. С задержкой зарплаты сталкивается менее 1% работников по стране, 44% из них заняты в строительстве - это самая проблемная отрасль в плане несвоевременных выплат", - отметила парламентарий.
По словам Стенякиной, невыплаты в срок случаются и в сфере добычи полезных ископаемых, на обрабатывающих производствах, в коммунальном хозяйстве (водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов).
Общество Россия Екатерина Стенякина Госдума РФ Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
Заголовок открываемого материала