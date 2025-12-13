В Госдуме рассказали, что делать, если работодатель задерживает зарплату

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. После 15 дней задержки зарплаты сотрудник имеет право приостановить работу до выплаты всей суммы задолженности, для этого нужно уведомить начальство в письменном виде, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

"После 15 дней задержки зарплаты сотрудник имеет право приостановить работу до выплаты всей суммы задолженности, за исключением некоторых категорий: военных, спасателей, сотрудников скорой помощи, работников на опасных производствах и других", - сказала Стенякина

Для этого, по ее словам, нужно уведомить начальство о временном прекращении работы: составить письменное извещение в двух экземплярах и получить подпись руководителя на своем экземпляре.

"Как действовать сотрудникам в ситуации, если работодатель не переводит зарплату в срок? Во-первых, нужно помнить, что задержка выплаты считается с первого дня после установленной даты (по трудовому или коллективному договору, правилам внутреннего распорядка). Причем учитываются любые оговоренные выплаты: аванс, премия, отпускные", - уточнила она.

Политик также рассказала, что заявление о задержке зарплаты можно подать в Роструд , это удобно сделать с использованием электронного сервиса ведомства.

"Сообщите об этом работодателю: компании обычно стараются выполнить обязательства перед сотрудником, не дожидаясь проверок со стороны Государственной инспекции труда. Также можно обратиться в профсоюз и прокуратуру. Если все эти действия не приводят к выплате задолженности - подавайте заявление в суд", - добавила Стенякина.

Она привела данные Росстата , согласно которым на конец сентября 2025 года общая задолженность по зарплате в России приближается к двум миллиардам рублей.

"75% этого долга образовалось в текущем году, почти 400 миллионов рублей работодатели накопили с 2024 года, 85 миллионов рублей - с 2023 года и ранее. С задержкой зарплаты сталкивается менее 1% работников по стране, 44% из них заняты в строительстве - это самая проблемная отрасль в плане несвоевременных выплат", - отметила парламентарий.