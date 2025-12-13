https://ria.ru/20251213/zaporozhskaya-2061829800.html
В Запорожской области в результате атаки ВСУ нарушено электроснабжение
Электроснабжение нарушено в ряде населенных пунктов Запорожской области в результате атаки ВСУ, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 13.12.2025
В Запорожской области в результате атаки ВСУ нарушено электроснабжение
Балицкий: в селах Запорожской области нарушено электроснабжение из-за атаки ВСУ