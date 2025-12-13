Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области восстановили электроснабжение после атаки ВСУ - РИА Новости, 13.12.2025
12:56 13.12.2025
В Запорожской области восстановили электроснабжение после атаки ВСУ
В Запорожской области восстановили электроснабжение после атаки ВСУ
Электроснабжение в Запорожской области после атаки ВСУ полностью восстановлено, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.12.2025
В Запорожской области восстановили электроснабжение после атаки ВСУ

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Электроснабжение в Запорожской области после атаки ВСУ полностью восстановлено, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"Электроснабжение населенных пунктов Запорожской области полностью восстановлено", - говорится в сообщении.
Губернатор поблагодарил энергетиков за слаженную работу и за оперативное устранение аварийной ситуации.
