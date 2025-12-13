https://ria.ru/20251213/zaporozhe-2061831330.html
В Запорожской области восстановили электроснабжение после атаки ВСУ
В Запорожской области восстановили электроснабжение после атаки ВСУ
Электроснабжение в Запорожской области после атаки ВСУ полностью восстановлено, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.12.2025
