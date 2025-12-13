"Задерживали за стрельбу": избитый тренер рассказал о нападавшем

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости, Константин Волков. Главный тренер астраханского гандбольного клуба "Динамо" Георгий Заикин заявил РИА Новости, что напавшего на него человека ранее задерживали за стрельбу, дрифт и хулиганство.

Ранее Заикин сообщил РИА Новости, что его избили в результате дорожного конфликта в Астрахани. Инцидент произошел вечером, когда специалист возвращался с тренировки. Водитель на автомобиле марки BMW подрезал тренера во время обгона, из-за чего машина специалиста вылетела на обочину и получила повреждения. Вскоре водитель BMW начал выламывать дверь автомобиля Заикина, угрожал расправой. Тренер покинул личное транспортное средство, после чего на него напали и начали избивать. В результате нападения специалист потерял сознание.

"Причиной конфликта стало агрессивное вождение водителя BMW. Ранее его задерживали за стрельбу, дрифт и хулиганство в Астрахани на этой же машине", - сообщил Заикин.