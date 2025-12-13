Захарова дала совет ЕС

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне рекомендации европейской Службы внешних связей (ЕСВС) избегать дипломатов из России посоветовала ЕС выйти из ООН или улететь с планеты из-за русских и пообещала предоставить ракету для этого.
Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что ЕСВС разослала "инструкции по общению с дипломатами РФ" в постоянные представительства государств при ООН в Женеве. В документе ЕСВС содержатся указания, "как общаться с российскими дипломатами". В том числе, рекомендуется "избегать мероприятий, где участвуют российские дипломаты", а если вы оказались на таком мероприятии – "не попадаться на камеру вместе с российскими дипломатами".
"Фотографии все, дело ничто - новый девиз Брюсселя. На мой взгляд, это все полумеры. Вот выход ЕС из ООН, пока там есть Россия, стал бы зрелым решением. Ну и 20-й пакет русофобских санкций не может обойтись без заявления о том, что Еврокомиссия улетает с планеты, покуда на ней остались русские. С нас ракета", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
