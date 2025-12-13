Рейтинг@Mail.ru
На ЗАЭС рассказали о подготовке энергоблоков к пуску - РИА Новости, 13.12.2025
09:28 13.12.2025
На ЗАЭС рассказали о подготовке энергоблоков к пуску
На ЗАЭС рассказали о подготовке энергоблоков к пуску - РИА Новости, 13.12.2025
На ЗАЭС рассказали о подготовке энергоблоков к пуску
Проведение ремонтной кампании в 2025 году на Запорожской АЭС необходимо в том числе для подготовки энергоблоков станции в режим генерации, рассказала РИА... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T09:28:00+03:00
2025-12-13T09:28:00+03:00
днепр (река)
энергодар
европа
запорожская аэс
днепр (река)
энергодар
европа
днепр (река), энергодар, европа, запорожская аэс
Днепр (река), Энергодар, Европа, Запорожская АЭС
На ЗАЭС рассказали о подготовке энергоблоков к пуску

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости. Проведение ремонтной кампании в 2025 году на Запорожской АЭС необходимо в том числе для подготовки энергоблоков станции в режим генерации, рассказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
Годовая ремонтная кампания на Запорожской АЭС завершается успешно, все плановые работы выполнены в полном объеме, сообщила в пятницу пресс-служба атомной станции. Ремонтная кампания, кроме прочих условий, обеспечивает подготовку к будущему пуску, включая оценку ресурса оборудования для продления сроков эксплуатации, сообщили на ЗАЭС.
"Речь идет о подготовительной работе в рамках реализации программы перевода станции в режим генерации", - сказала Яшина.
Решение о переводе энергоблоков в режим генерации, количестве задействованных в производстве электроэнергии блоков и параметрах будет приниматься на уровне руководства страны, отметила представитель станции. Ключевые условия - обеспечение гарантий безопасности станции и персонала, сказала Яшина.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Гросси оценил уровень сотрудничества России и МАГАТЭ по ЗАЭС
11 декабря, 16:19
 
