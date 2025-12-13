На ЗАЭС рассказали о подготовке энергоблоков к пуску

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости. Проведение ремонтной кампании в 2025 году на Запорожской АЭС необходимо в том числе для подготовки энергоблоков станции в режим генерации, рассказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Годовая ремонтная кампания на Запорожской АЭС завершается успешно, все плановые работы выполнены в полном объеме, сообщила в пятницу пресс-служба атомной станции. Ремонтная кампания, кроме прочих условий, обеспечивает подготовку к будущему пуску, включая оценку ресурса оборудования для продления сроков эксплуатации, сообщили на ЗАЭС.

"Речь идет о подготовительной работе в рамках реализации программы перевода станции в режим генерации", - сказала Яшина.

Решение о переводе энергоблоков в режим генерации, количестве задействованных в производстве электроэнергии блоков и параметрах будет приниматься на уровне руководства страны, отметила представитель станции. Ключевые условия - обеспечение гарантий безопасности станции и персонала, сказала Яшина.