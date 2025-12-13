Смена гендиректора позволит деполитизировать ЮНЕСКО, заявил посол Венесуэлы

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Вступление экс-министра туризма Египта Халеда аль-Анани в должность гендиректора ЮНЕСКО позволит деполитизировать организацию, которую Запад годами использовал в своих целях, выразил мнение в разговоре с РИА Новости посол, постоянный представитель Венесуэлы при ЮНЕСКО Родульфо Умберто Перес Эрнандес.
"С нашей точки зрения, от деполитизации ЮНЕСКО выиграют все государства-члены. Как мы полагаем, благодаря приходу профессора аль-Анани станет возможно, что ЮНЕСКО не будет политизироваться и использоваться в интересах Запада против всего остального мира", - сказал он агентству на полях конференции "Актуальные вопросы инклюзивного образования в мире" в РУДН.
Собеседник подчеркнул, что в последние годы западные государства злоупотребляли ЮНЕСКО для атак на народы, сопротивляющиеся подрыву своего суверенитета.
"Мы лишь хотим такого положения дел, при котором сможем выслушивать другие страны и высказывать свою точку зрения", - заключил дипломат.
В конце ноября Халед аль-Анани вступил в должность генерального директора ЮНЕСКО. На этом посту он сменил француженку Одре Азуле, не раз становившуюся объектом критики в России за прозападный курс.