Смена гендиректора позволит деполитизировать ЮНЕСКО, заявил посол Венесуэлы

"С нашей точки зрения, от деполитизации ЮНЕСКО выиграют все государства-члены. Как мы полагаем, благодаря приходу профессора аль-Анани станет возможно, что ЮНЕСКО не будет политизироваться и использоваться в интересах Запада против всего остального мира", - сказал он агентству на полях конференции "Актуальные вопросы инклюзивного образования в мире" в РУДН.