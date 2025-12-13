Рейтинг@Mail.ru
Смена гендиректора позволит деполитизировать ЮНЕСКО, заявил посол Венесуэлы - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:46 13.12.2025 (обновлено: 10:55 13.12.2025)
https://ria.ru/20251213/yunesko-2061816456.html
Смена гендиректора позволит деполитизировать ЮНЕСКО, заявил посол Венесуэлы
Смена гендиректора позволит деполитизировать ЮНЕСКО, заявил посол Венесуэлы - РИА Новости, 13.12.2025
Смена гендиректора позволит деполитизировать ЮНЕСКО, заявил посол Венесуэлы
Вступление экс-министра туризма Египта Халеда аль-Анани в должность гендиректора ЮНЕСКО позволит деполитизировать организацию, которую Запад годами использовал... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T10:46:00+03:00
2025-12-13T10:55:00+03:00
в мире
египет
венесуэла
россия
одри азуле
юнеско
рудн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584468883_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dc1d1f8731d44ebb78c2bb784a4145ec.jpg
https://ria.ru/20250506/mid-2015400627.html
египет
венесуэла
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584468883_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_e9e90fd5d0b29613cdf642e1aadac884.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, египет, венесуэла, россия, одри азуле, юнеско, рудн
В мире, Египет, Венесуэла, Россия, Одри Азуле, ЮНЕСКО, РУДН
Смена гендиректора позволит деполитизировать ЮНЕСКО, заявил посол Венесуэлы

Посол Венесуэлы: приход аль-Анани позволит деполитизировать ЮНЕСКО

© AP Photo / Christophe EnaЛоготип ЮНЕСКО
Логотип ЮНЕСКО - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© AP Photo / Christophe Ena
Логотип ЮНЕСКО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Вступление экс-министра туризма Египта Халеда аль-Анани в должность гендиректора ЮНЕСКО позволит деполитизировать организацию, которую Запад годами использовал в своих целях, выразил мнение в разговоре с РИА Новости посол, постоянный представитель Венесуэлы при ЮНЕСКО Родульфо Умберто Перес Эрнандес.
«

"С нашей точки зрения, от деполитизации ЮНЕСКО выиграют все государства-члены. Как мы полагаем, благодаря приходу профессора аль-Анани станет возможно, что ЮНЕСКО не будет политизироваться и использоваться в интересах Запада против всего остального мира", - сказал он агентству на полях конференции "Актуальные вопросы инклюзивного образования в мире" в РУДН.

Собеседник подчеркнул, что в последние годы западные государства злоупотребляли ЮНЕСКО для атак на народы, сопротивляющиеся подрыву своего суверенитета.
«

"Мы лишь хотим такого положения дел, при котором сможем выслушивать другие страны и высказывать свою точку зрения", - заключил дипломат.

В конце ноября Халед аль-Анани вступил в должность генерального директора ЮНЕСКО. На этом посту он сменил француженку Одре Азуле, не раз становившуюся объектом критики в России за прозападный курс.
Логотип ЮНЕСКО - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
МИД России осудил вручение премии ЮНЕСКО газете из Никарагуа
6 мая, 21:51
 
В миреЕгипетВенесуэлаРоссияОдри АзулеЮНЕСКОРУДН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала