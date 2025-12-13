В Нерюнгри дети получили ожоги глаз в бассейне спортивной школы

ЯКУТСК, 13 дек - РИА Новости. Химические ожоги глаз легкой степени получили дети в плавательном бассейне спортивной школы в Нерюнгри в Якутии, проводится проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Ранее региональный минздрав сообщал, что 13 детей отравились в бассейне города Нерюнгри, их состояние удовлетворительное.
После отравления в Саратовской области умер ребенок
27 июня, 18:42
"Прокурор республики Сергей Дябкин дал поручение об организации проверки в связи с получением несовершеннолетними детьми химических ожогов глаз легкой степени в плавательном бассейне ГБУ ДО РС(Я) "Спортивная школа по футболу" в городе Нерюнгри на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства", - говорится в сообщении надзорного органа.
Работа бассейна приостановлена, добавили в прокуратуре.
В Челябинской области женщина и ребенок погибли от отравления газом
12 декабря, 10:24