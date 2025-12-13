Рейтинг@Mail.ru
В Нерюнгри дети получили ожоги глаз в бассейне спортивной школы
04:53 13.12.2025 (обновлено: 12:46 13.12.2025)
В Нерюнгри дети получили ожоги глаз в бассейне спортивной школы
В Нерюнгри дети получили ожоги глаз в бассейне спортивной школы - РИА Новости, 13.12.2025
В Нерюнгри дети получили ожоги глаз в бассейне спортивной школы
происшествия, нерюнгри, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нерюнгри, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нерюнгри дети получили ожоги глаз в бассейне спортивной школы

В Якутии 13 детей получили химические ожоги глаз в бассейне спортивной школы

© Фото : Прокуратура Республики Саха (Якутия)/TelegramРабота СК РФ на месте происшествия, где дети получили химические ожоги глаз легкой степени в плавательном бассейне спортивной школы в Нерюнгри в Якутии
Работа СК РФ на месте происшествия, где дети получили химические ожоги глаз легкой степени в плавательном бассейне спортивной школы в Нерюнгри в Якутии - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Фото : Прокуратура Республики Саха (Якутия)/Telegram
Работа СК РФ на месте происшествия, где дети получили химические ожоги глаз легкой степени в плавательном бассейне спортивной школы в Нерюнгри в Якутии
ЯКУТСК, 13 дек - РИА Новости. Химические ожоги глаз легкой степени получили дети в плавательном бассейне спортивной школы в Нерюнгри в Якутии, проводится проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Ранее региональный минздрав сообщал, что 13 детей отравились в бассейне города Нерюнгри, их состояние удовлетворительное.
"Прокурор республики Сергей Дябкин дал поручение об организации проверки в связи с получением несовершеннолетними детьми химических ожогов глаз легкой степени в плавательном бассейне ГБУ ДО РС(Я) "Спортивная школа по футболу" в городе Нерюнгри на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства", - говорится в сообщении надзорного органа.
Следственным отделом по городу Нерюнгри СУ СК России по региону проводится процессуальная проверка в порядке статей 144-145 УПК РФ.
Работа бассейна приостановлена, добавили в прокуратуре.
