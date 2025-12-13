В Нерюнгри дети получили ожоги глаз в бассейне спортивной школы

"Прокурор республики Сергей Дябкин дал поручение об организации проверки в связи с получением несовершеннолетними детьми химических ожогов глаз легкой степени в плавательном бассейне ГБУ ДО РС(Я) "Спортивная школа по футболу" в городе Нерюнгри на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства", - говорится в сообщении надзорного органа.