На Украине начались перебои со светом после серии мощных взрывов
На Украине начались перебои со светом после серии мощных взрывов
2025-12-13T11:12:00+03:00
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В нескольких украинских регионах начались перебои со светом после серии мощных взрывов.
По данным местных СМИ, ночью и утром прилеты зафиксировали в Одессе, повреждения получили объекты энергетики и промышленности. Большая часть города осталась без электричества, воды и отопления. Сообщалось о взрывах и в Подольске Одесской области. ДТЭК заявил о повреждении двадцати электроподстанций в регионе.
Также появилась информация о взрывах в Николаеве, Кировограде и Днепропетровске. Свет пропал в части Черниговской, Днепропетровской, Николаевской областей и подконтрольной ВСУ части Херсонской. В Кривом Роге произошло аварийное отключение всех объектов критической инфраструктуры.
Ночью воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.