На Украине начались перебои со светом после серии мощных взрывов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:12 13.12.2025 (обновлено: 11:35 13.12.2025)
На Украине начались перебои со светом после серии мощных взрывов
На Украине начались перебои со светом после серии мощных взрывов - РИА Новости, 13.12.2025
На Украине начались перебои со светом после серии мощных взрывов
В нескольких украинских регионах начались перебои со светом после серии мощных взрывов. РИА Новости, 13.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесса
вооруженные силы украины
дмитрий песков
днепропетровск
Специальная военная операция на Украине

На Украине начались перебои со светом после серии мощных взрывов

Украинские пожарные тушат пожар в Одессе
Украинские пожарные тушат пожар в Одессе - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные тушат пожар в Одессе
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В нескольких украинских регионах начались перебои со светом после серии мощных взрывов.
По данным местных СМИ, ночью и утром прилеты зафиксировали в Одессе, повреждения получили объекты энергетики и промышленности. Большая часть города осталась без электричества, воды и отопления. Сообщалось о взрывах и в Подольске Одесской области. ДТЭК заявил о повреждении двадцати электроподстанций в регионе.
Также появилась информация о взрывах в Николаеве, Кировограде и Днепропетровске. Свет пропал в части Черниговской, Днепропетровской, Николаевской областей и подконтрольной ВСУ части Херсонской. В Кривом Роге произошло аварийное отключение всех объектов критической инфраструктуры.
Ночью воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Специальная военная операция на Украине
 
 
