15:56 13.12.2025 (обновлено: 16:18 13.12.2025)
Новая выходка Зеленского вызвала возмущение на Западе
Новая выходка Зеленского вызвала возмущение на Западе
Словами о референдуме по вопросам территорий Владимир Зеленский срывает диалог по мирному урегулированию, пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico. РИА Новости, 13.12.2025
в мире, киев, украина, россия, дмитрий песков, владимир зеленский, василий небензя, оон, мирный план сша по украине
В мире, Киев, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Василий Небензя, ООН, Мирный план США по Украине
Новая выходка Зеленского вызвала возмущение на Западе

L'AntiDiplomatico: словами о референдуме по территориям Зеленский срывает диалог

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Словами о референдуме по вопросам территорий Владимир Зеленский срывает диалог по мирному урегулированию, пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico.
"Зеленский — с истекшим сроком полномочий и все более изолированный — сейчас пробует разыграть "карту референдума" — шаг, который не имеет под собой ничего демократического, а скорее направлен на блокирование любого диалога", — говорится в публикации.
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Сальдо сравнил заявление Зеленского о референдуме с вывеской
Вчера, 14:41
В статье также отмечается, что киевский режим продолжает отказываться от любых решений, подразумевающих уступку территорий, которые он больше не контролирует, в том числе отвергает мирный план США.
По мнению автора материала, совместный план Киева и европейских союзников ясно показывает, что Запад стремится не к миру, а к перемирию для продолжения противостояния. Даже некоторые европейские лидеры признают, что Украине придется пойти на уступки. При этом неонацистские группирования, составляющие блок власти, управляющий Киевом, не заинтересованы в мирном урегулировании. Как пишет автор статьи, потеря территорий для них равна потере "идеологического столпа".
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.

Президент России Владимир Путин накануне заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
СМИ узнали о реакции США на слова Зеленского о референдуме на Украине
Вчера, 09:14
 
