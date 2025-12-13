Вулин прокомментировал заморозку российских активов

БЕЛГРАД, 13 дек – РИА Новости. Заморозка активов Центробанка России является возвращением Европы к вековой традиции грабежа, на которой и было основано ее благосостояние, заявил основатель партии "Движение социалистов", бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X сообщила о том, что страны ЕС согласовали заморозку на неопределенный период удерживаемых в Европе активов российского Центробанка. Сумма замороженных активов составила 210 миллиардов евро. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что российские активы в ЕС будут заморожены до выплат Украине со стороны России.
"Решение ЕС о заморозке российского имущества - это возвращение к основным общим ценностям Европы, которая свое богатство создала на грабеже колоний. Отъем российского имущества – лишь ожидаемое продолжение традиции, на которой основана Европа. Россияне, как и сербы, никак не могут понять, что все славяне, даже те, кто служит Западу, в его глазах только низшая форма жизни, на которую не распространяется ни законная, ни моральная защита", - цитирует заявление Вулина его пресс-служба.
Бывший последовательно министром обороны, внутренних дел и главой контрразведки Сербии и замглавы правительства политик напомнил, что в ходе Первой и Второй мировых войн советские солдаты не получали защиту согласно Женевской конвенции (первая принята в 1864 году – ред.), и "если сразу не были убиты, умирали от тяжелых ран, пыток или голода".
"Сколько в немецких лагерях военнопленных умерло англичан и американцев и сколько русских и сербов? Россия переживет и этот грабеж, но ЕС в нынешнем виде не переживет создание многополярного мира. Надеюсь, что среди российских и сербских деловых людей и политической и культурной элиты исчезнут заблуждения, согласно которым Запад – система правовых государств, в которых имущество и свобода слова – святыни. Европа может грабить только тех, кто ей верит, выбор за нами", - подчеркнул бывший вице-премьер Сербии.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.