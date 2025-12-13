https://ria.ru/20251213/vsu-2061870673.html
Дроны ВСУ атаковали зоопарк в Запорожской области
Дроны ВСУ атаковали зоопарк в Запорожской области - РИА Новости, 13.12.2025
Дроны ВСУ атаковали зоопарк в Запорожской области
ВСУ с помощью дронов атаковали зоопарк в Васильевском районе Запорожской области, разрушена часть вольеров, предварительно известно о ранении одного льва... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T18:21:00+03:00
2025-12-13T18:21:00+03:00
2025-12-13T18:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061870250_0:37:1280:757_1920x0_80_0_0_bee09bdb9dd6d5469b966de36521f53e.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061870250_0:2:1280:962_1920x0_80_0_0_519146bdead350adedfd18e6d9d734f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
Дроны ВСУ атаковали зоопарк в Запорожской области
Украинские дроны атаковали зоопарк в Запорожской области, пострадал лев