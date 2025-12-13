Рейтинг@Mail.ru
Дроны ВСУ атаковали зоопарк в Запорожской области - РИА Новости, 13.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
18:21 13.12.2025
Дроны ВСУ атаковали зоопарк в Запорожской области
Дроны ВСУ атаковали зоопарк в Запорожской области
2025-12-13T18:21:00+03:00
2025-12-13T18:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
Дроны ВСУ атаковали зоопарк в Запорожской области

Украинские дроны атаковали зоопарк в Запорожской области, пострадал лев

© Фото : Балицкий Евгений/Telegram ВСУ с помощью дронов атаковали зоопарк в Васильевском районе Запорожской области
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
ВСУ с помощью дронов атаковали зоопарк в Васильевском районе Запорожской области
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. ВСУ с помощью дронов атаковали зоопарк в Васильевском районе Запорожской области, разрушена часть вольеров, предварительно известно о ранении одного льва осколками, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Два БПЛА противника атаковали Васильевский зоопарк, где содержатся животные, оставленные хозяевами. Территория центра для животных серьезно пострадала, выбиты окна, разрушена часть вольеров, где содержались тигры. Предварительно известно, что пострадало одно животное - осколки ранили льва", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, ведется оценка разрушений.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
