https://ria.ru/20251213/vsu-2061830948.html
Боец рассказал об окружении ВСУ при штурме Красноармейска
Боец рассказал об окружении ВСУ при штурме Красноармейска - РИА Новости, 13.12.2025
Боец рассказал об окружении ВСУ при штурме Красноармейска
Военнослужащие ВСУ не смогли выйти из окружения на участке в центре Красноармейска в ДНР при штурме города, рассказал РИА Новости боец 506-го гвардейского... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T12:51:00+03:00
2025-12-13T12:51:00+03:00
2025-12-13T13:42:00+03:00
безопасность
красноармейск
донецкая народная республика
россия
владимир путин
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061838951_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c1070293abf8a31dd585f406c5d87e8a.jpg
https://ria.ru/20251210/spetsoperatsiya-2060992993.html
красноармейск
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061838951_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bb092c6ce795c921d46c46b2ff60ff0f.jpg
Центр освобожденного Красноармейска, где оборонялись боевики ВСУ
Военнослужащие ВСУ не смогли выйти из окружения на участке в центре Красноармейска в ДНР при штурме города, рассказал РИА Новости боец 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" с позывным "Электрод".
2025-12-13T12:51
true
PT1M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, красноармейск, донецкая народная республика, россия, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Безопасность, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Боец рассказал об окружении ВСУ при штурме Красноармейска
Боевики ВСУ не смогли выйти из окружения при штурме Красноармейска
КРАСНОАРМЕЙСК, 13 дек - РИА Новости, Александр Харченко. Военнослужащие ВСУ не смогли выйти из окружения на участке в центре Красноармейска в ДНР при штурме города, рассказал РИА Новости боец 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" с позывным "Электрод".
"Противников было очень много. Мы со всех сторон потихонечку заходили, давили всех, и враг отступал, убегал, бежал туда, к себе. Но их догоняли, потому что люди, как кольцо сбоку, тоже заходили, их там встречали, добивали всех", - рассказал "Электрод".
По словам "Электрода" маневр с окружением центра Красноармейска
позволил уничтожить всех военнослужащих ВСУ
, которые обороняли здания в районе площади Шибанкова.
Президент РФ Владимир Путин
вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР
и Волчанска
в Харьковской области
, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.