Боец рассказал об окружении ВСУ при штурме Красноармейска - РИА Новости, 13.12.2025
12:51 13.12.2025 (обновлено: 13:42 13.12.2025)
Боец рассказал об окружении ВСУ при штурме Красноармейска
Центр освобожденного Красноармейска, где оборонялись боевики ВСУ
Военнослужащие ВСУ не смогли выйти из окружения на участке в центре Красноармейска в ДНР при штурме города, рассказал РИА Новости боец 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" с позывным "Электрод".
КРАСНОАРМЕЙСК, 13 дек - РИА Новости, Александр Харченко. Военнослужащие ВСУ не смогли выйти из окружения на участке в центре Красноармейска в ДНР при штурме города, рассказал РИА Новости боец 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" с позывным "Электрод".
"Противников было очень много. Мы со всех сторон потихонечку заходили, давили всех, и враг отступал, убегал, бежал туда, к себе. Но их догоняли, потому что люди, как кольцо сбоку, тоже заходили, их там встречали, добивали всех", - рассказал "Электрод".
По словам "Электрода" маневр с окружением центра Красноармейска позволил уничтожить всех военнослужащих ВСУ, которые обороняли здания в районе площади Шибанкова.
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Боец ВС России рассказал о попытках ВСУ выйти из окруженного Димитрова
10 декабря, 03:17
 
