Боец рассказал об окружении ВСУ при штурме Красноармейска

КРАСНОАРМЕЙСК, 13 дек - РИА Новости, Александр Харченко. Военнослужащие ВСУ не смогли выйти из окружения на участке в центре Красноармейска в ДНР при штурме города, рассказал РИА Новости боец 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" с позывным "Электрод".

"Противников было очень много. Мы со всех сторон потихонечку заходили, давили всех, и враг отступал, убегал, бежал туда, к себе. Но их догоняли, потому что люди, как кольцо сбоку, тоже заходили, их там встречали, добивали всех", - рассказал "Электрод".